Церковний календар на 10 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 10 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 10 травня в церковному календарі

10 травня церква вшановує пам’ять священномученника Симеона, єпископа Єрусалимського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 10 травня — день пам’яті священномученника Симеона, єпископа Єрусалимського

У вівторок, 10 травня 2022 року, церква вшановує пам’ять священномученника Симеона, єпископа Єрусалимського.

Симеон служив апостолом від 70, був священномученником та єпископом Єрусалимським. Останню посаду він зайняв після смерті апостола Якова. Симеон був родичем самого Ісуса Христа, адже батько його, Клеоп, був молодшим братом Йосипа Обручника. Коли дізналися язичники про це, відразу схопили єпископа і привели до імператора Траяна. Його довго мучили, а потім розіп'яли на хресті. Йому на момент смерті було 120 років.

Єпископ Симеон увірував в Христа вже в досить зрілому віці. Однак це не завадило йому стати апостолом із 70 та проповідувати Євангеліє.

Церковний календар на 10 травня: відео

Народні прикмети

Якщо сонце сходить при ясній погоді - літо буде вітряним.

По небу швидко пливуть хмари, будьте готовими до затяжної негоди.

Якщо 10 травня почути крик сови - то це до похолодання.

Туман з'являється ввечері в низинах - чекайте потепління.

Ранок 10 травня ясний, а вдень з'являються купчасті хмари - скоро будуть заморозки.

Що не можна робити 10 травня