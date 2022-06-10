Церковний календар на 11 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 11 червня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 11 червня в церковному календарі

11 червня вшановують пам’ять преподобномучениці Теодосії. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 11 червня — день пам’яті преподобномучениці Теодосії

У суботу, 11 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять преподобномучениці Теодосії.

Теодосія Тирська відрізнялася благочестивим життя. Про неї єпископ Євсевій писав так: "Продовжилося до п'яти літ на нас від нечестивих ідолопоклонників гоніння. Місяця ксандика на другий день, який є у четвертий день нон квітневих, на саме Воскресення Господнього свято, у граді нашому [Кесарії Филиповій] дівчина вірна і чесна, родом з Тира, не більше вісімнадцяти літ, підійшла до ув'язнених за Христа, які сиділи в преторі й сміливо про Царство Боже говорили".

Побачили це воїни і відразу схопили бідну дівчину. Привели її до ігемона Урвана на допит. Він, сповнений люті, замучив її, а згодом кинув тіло до океану.

Церковний календар на 11 червня: відео

Народні прикмети

11 червня бджоли активно летять до вуликів - чекайте на дощ.

Якщо багато павуків - буде гарна погода.

Весь день вітер дме в одному напрямку, а вночі посилюється - до дощу.

Що не можна робити 11 червня