Церковний календар на 11 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 11 червня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.
Яке свято 11 червня в церковному календарі
11 червня вшановують пам’ять преподобномучениці Теодосії. Що нам відомо про цей день?
Церковний календар на 11 червня — день пам’яті преподобномучениці Теодосії
У суботу, 11 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять преподобномучениці Теодосії.
Теодосія Тирська відрізнялася благочестивим життя. Про неї єпископ Євсевій писав так: "Продовжилося до п'яти літ на нас від нечестивих ідолопоклонників гоніння. Місяця ксандика на другий день, який є у четвертий день нон квітневих, на саме Воскресення Господнього свято, у граді нашому [Кесарії Филиповій] дівчина вірна і чесна, родом з Тира, не більше вісімнадцяти літ, підійшла до ув'язнених за Христа, які сиділи в преторі й сміливо про Царство Боже говорили".
Побачили це воїни і відразу схопили бідну дівчину. Привели її до ігемона Урвана на допит. Він, сповнений люті, замучив її, а згодом кинув тіло до океану.
Церковний календар на 11 червня: відео
Народні прикмети
- 11 червня бджоли активно летять до вуликів - чекайте на дощ.
- Якщо багато павуків - буде гарна погода.
- Весь день вітер дме в одному напрямку, а вночі посилюється - до дощу.
Що не можна робити 11 червня
- Не варто лінуватися.
- Не можна сваритися і лаятися.