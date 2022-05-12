Церковний календар на 13 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 13 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 13 травня в церковному календарі

13 травня церква вшановує пам’ять апостола Якова. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 13 травня — день пам’яті апостола Якова

У середу, 13 травня 2022 року, церква вшановує апостола Якова.

Апостол Яків був одним з 12 апостолів Ісуса Христа, а також одним з тих (також апостол Іоанн Богослов - його брат та апостол Петро), кому Син Божий розповідав всі свої таємниці.

Після зішестя Святого Духа апостол Яків проповідував в багатьох країнах, зокрема в Іспанії. Потім повернувся до Єрусалиму. Він сміливо і відкрито повчав людей про Ісуса Христа, який був Спасителем Світу. Також розповідав слова Святого Писання, вікдривав книжників і фарисеїв, картав їх у зневіренні.

Апостольському слову не змогли протистояти юдеї, а тому за гроші найняли філософа-волхва Гермогена, який міг би вступити в диспут з апостолом Яковом. Волхв замість себе послав до Якова свого учня Філіпа, але після розмови з апостолом той увірував в Ісуса Христа. Потім прийшов і сам Гермоген і також переконався в Божій силі. Він прийняв святе хрещення і спалив всі свої книги.

Невіруючі юдеї тоді переконали правителя Ірода Агриппу, що Якова потрібно схопити і засудити на смерть. Свій смертний вирок апостол вислухав спокійно та продовжував говорити про Христа. Один з донощиків, Йосія, був вражений сміливістю Якова і відразу увірував в Христа. А коли апостола повели на страту, то він припав до його ніг та почав благати прощення. Апостол його обійняв і сказав: "Мир тобі і прощення". Його стратили разом з Яковом.

Церковний календар на 13 травня: відео

Народні прикмети

Якщо на Якова йде дощ, то восени буде багато весіль.

Якщо небо чисте, літо буде сонячним.

Дме південний вітер - до теплого і родючого літа.

З берези тече багато соку - буде багато влітку дощів.

Що не можна робити 13 травня