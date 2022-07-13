Церковний календар на 14 липня - кому моляться віряни

Яке свято 14 липня в церковному календарі

14 липня вшановують пам’ять безсрібників та чудотворців Косми і Дам'яна. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 14 липня — день пам’яті безсрібників та чудотворців Косми і Дам'яна

У четвер, 14 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять безсрібників та чудотворців Косми і Дам'яна. Святі брати народилися у Римі, все своє життя присвятили Богу. Були вони лікарями, але за свою працю грошей не брали, бажали лише, щоб людина щиро увірувала в Господа. За це Бог наділив Косму та Даміана даром зцілення. Ходили вони від міста до міста, не оминали маленьких сіл, та несли добро та справедливість.

Зазвдрісні лікарі, у яких брати відбирали роботу, поскаржилися імператору Карину, звинувативши братів у тому, що були вони християнами і навіть чарівниками. Велів імператор привести Косму та Даміана. Коли встали вони перед ним на суді, то відповіли, що до чар не мають жодного відношення, а зцілюють людей лише вірою в Христа та щирою молитвою. Не злякалися святі погроз, які лунали з уст імператора.

Раптом Карин сильно занедужав, він пізнав в тому Божу кару і закричав: "Великий Бог християнський!" та велів покликати до себе братів. Вони відразу почали молитися і зцілили імператора. Тоді Карин з почестю відпустив їх на свободу.

Однак людська заздрість ніде не ділася. Лікар, у якого навчалися колись брати, позаздрив їхній славі. Він вдав щиру приязнь і запросив Косму та Даміана піти з ним у гори, щоб там зібрати цілюще зілля. Вони послухалися свого вчителя, але посеред лісу зависник убив їх та сховав тіла в гущавині. Сталося це близько 286 року.

Церковний календар на 14 липня: відео

Народні прикмети

Дме західний вітер - чекайте на дощі.

Жовте листя з'являється на деревах - осінь буде ранньою.

Яскраво мерехтять зірки, а вранці видніються хмари - буде гроза.

Що не можна робити 14 липня