Церковний календар на 15 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 15 червня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 15 червня в церковному календарі

15 червня вшановують пам’ять святителя Никифора I, патріарха Константинопольського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 15 червня — день пам’яті святителя Никифора I, патріарха Константинопольського

У середу, 15 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять святителя Никифора I, патріарха Константинопольського.

Народився святий Никифор в 40-х роках XVI століття в Греції. Довгий час він жив в Італії, спочатку навчався, а потім викладав в місті Падуї в грецькій школі. Сім років був проповідником при грецькій церкві св. Марка в Венеції.

Наприкінці 80-х років він повертається на батьківщину, де посідає чільне місце при дворі Вселенського Патріарха. Був рукоположений на сан диякона, а потім став протодияконом.

Святого священномученника Никифора канонізували Синодом Української Православної Церкви, адже він був ревним захисником Православ'я та борцем проти унії. Причислили його до лику святих 2001 року.

Церковний календар на 15 червня: відео

Народні прикмети

Сонце нібито перебуває в тумані - чекайте на тиху та теплу погоду.

15 червня пішов дощ - до гарного урожаю льону.

Якщо вітер дме з західної сторони - скоро буде похолодання.

Що не можна робити 15 червня