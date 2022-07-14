Церковний календар на 15 липня - кому моляться віряни

Яке свято 15 липня в церковному календарі

У п'ятницю, 15 липня 2022 року, церква вшановує покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 15 липня — покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах

Чесна риза (частина одягу) Богородиці є дорогоцінною святинею для вірян, яка нагадує про земне життя Діви Марії. У V столітті цей одяг був вивезений з Палестини до Константинополя. На березі Влахернської затоки побудували величний храм, де і почали зберігати святиню. Богородиця неодноразово рятувала Константинополь та його жителів від навали ворогів. В пам'ять про це встановили окреме свято - покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах.

Церковний календар на 15 липня: відео

Народні прикмети на 15 липня

В листі дерев ховаються комахи - чекайте на дощ.

Вдень чути квакання жаб - до дощу.

На гачок впіймався в'юн - це також вказує на дощ.

Що не можна робити 15 липня