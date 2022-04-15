Церковний календар на 16 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 16 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 16 квітня в церковному календарі

16 квітня церква вшановує вшанування пам’яті преподобного Микити. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 16 квітня — день пам’яті преподобного Микити

У суботу, 16 квітня 2022 року, Церква вшановує пам'ять преподобного Микити.

Народився святий Микита близько 760 року на північному заході в Малій Азії. Родина його була дуже благочестива. Коли хлопчику було всього вісім днів, мати померла. Батька малюка звали Філарет. Після смерті дружини він прийняв чернецтво. А тому дитину виховувала бабуся. Вже в юності хлопчик почав прислуговувати в Церкві та перебував під духовним керівництвом відлюдника Стефана.

782 року саме Стефан направив юного Микиту в Мидикійський монастир, яким в тому періоді керував ігумен Никифор. Це був сповідник, який відрізнявся благочестивим життям та дотриманням суворих правил. 790 року патріарх Константинопільський Тарасій висвятив молодого сподвижника в сан ієромонаха. Пізніше він став наступником святителя Микити з управління монастирем. Господь за всі благочестиві діла наділив преподобного даром чудотворіння.

Церковний календар на 16 квітня: відео