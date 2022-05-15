Церковний календар на 16 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 16 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 16 травня в церковному календарі

16 травня церква вшановує пам’ять мучеників Тимотея і Маври. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 16 травня — день пам’яті мучеників Тимотея і Маври

У понеділок, 16 травня 2022 року, церква вшановує мучеників Тимотея і Маври.

Жили в III столітті, були подружжям та ранньо-християнськими мучениками, святими. Мавра та Тимотей постраждали за свою віру під час правління імператора Діоклетіана. Святий Тимотей народився в селі Перапея. Його батьком був священник Піколпос, який виконував обов'язки читця в церковному клірі та переписував Священні книги.

Донесли на святого Тимотея про те, що він зберігає християнські книги, які за наказом імператорі тоді спалювали. Привели Тимотея до правителя Аріана. І він тоді прийняв чимало страшних мук. Наприклад, встромили йому у вуха розжарені залізні палиці. Мужньо стерпів він всі муки, а потім подякував Богу, що він дозволив йому страждати за Нього. Тоді мучителі повісили святого вниз головою на дереві та поклали до рота дерев'яну палицю, а до шиї прив'язали важкий камінь. Страждання Тимотея були дуже великі. Навіть самі кати просили правителя трохи послабити муки.

Тоді правителю Аріану розповіли, що у Тимотея є молода дружина Мавра. Він одружився на ній всього лише 20 днів до того, як його забрали на катування. Приказав тоді Аріан привести Мавру. Він сподівався, що в присутності дружити непохитність Тимотея Мавру привели і вона попросила витягнути дерево з рота мученика, щоб той міг говорити. Тоді попросив Тимотей свою дружину залишатися сміливою і мужньою та піти на подвиг заради Господа разом з ним. Свята Мавра відразу визнала себе християнкою. Аріан, почувши це, наказав відрубати їй пальці на руках та вирвати волосся на голові. З радістю жінка перенесла всі тортури. Тоді наказав правитель кинути Мавру до казана з киплячою водою, однак вона залишилася неушкодженою.

Церковний календар на 16 травня: відео

Народні прикмети

Якщо дуб вже розпустив листя, а ясен ще ні, варто чекати посушливого літа.

До 16 травня вже заспівали солов'ї - скоро все розквітне.

Качки і гуси підіймають крила, а потім махають ними - буде буря.

Що не можна робити 16 травня