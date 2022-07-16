Церковний календар на 17 липня - кому моляться віряни

Яке свято 17 липня в церковному календарі

17 липня вшановують пам’ять святого Андрія та преподобної Марти. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 17 липня — день пам’яті святого Андрія та преподобної Марти

У неділю, 17 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять святого Андрія та преподобної Марти.

Святий Андрій, за переказами, був німим сім років, але потім прийняв святе причастя і віднайшов дар мови. Коли сталося це диво, він вирішив присвятити своє життя вивченню Святого Письма.

У 14 років Андрій відправився до Єрусалиму, де прийняв постриг в обителі преподобного Сави Освяченого. Андрія описували як благочестивого, доброго та лагідного чоловіка, який постійно молився. За своє життя святий написав велику кількість богослужбових співів, а також став засновником канону, як нової літургійної форми.

Преподобна Марта з юних років бажала стати черницею, однак батьки переконали її вийти заміж. Незабаром її чоловік помер, тому вона присвятила все своє життя вихованню сина - Симеона Дивногорця. Для свого сина Марта була прикладом благочестя та істиної християнки: причащалася, регулярно відвідувала храм, молилася. Також Марта намагалася допомагати жебракам і тим, хто потребував допомоги.

Церковний календар на 17 липня: відео

Народні прикмети

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