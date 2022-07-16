Церковний календар на 17 липня - кому моляться віряни

Яке церковне свято 17 липня - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Яке свято 17 липня в церковному календарі
17 липня вшановують пам’ять святого Андрія та преподобної Марти. Що нам відомо про цей день?
Церковний календар на 17 липня — день пам’яті святого Андрія та преподобної Марти
У неділю, 17 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять святого Андрія та преподобної Марти.
Святий Андрій, за переказами, був німим сім років, але потім прийняв святе причастя і віднайшов дар мови. Коли сталося це диво, він вирішив присвятити своє життя вивченню Святого Письма.
У 14 років Андрій відправився до Єрусалиму, де прийняв постриг в обителі преподобного Сави Освяченого. Андрія описували як благочестивого, доброго та лагідного чоловіка, який постійно молився. За своє життя святий написав велику кількість богослужбових співів, а також став засновником канону, як нової літургійної форми.
Преподобна Марта з юних років бажала стати черницею, однак батьки переконали її вийти заміж. Незабаром її чоловік помер, тому вона присвятила все своє життя вихованню сина - Симеона Дивногорця. Для свого сина Марта була прикладом благочестя та істиної християнки: причащалася, регулярно відвідувала храм, молилася. Також Марта намагалася допомагати жебракам і тим, хто потребував допомоги.
Церковний календар на 17 липня: відео
Народні прикмети
- 17 липня багато бджіл - взимку буде холодно.
- На деревах починає з'являтися жовте листя - чекайте на ранню осінь.
- Яка погода 17 липня, такою вона буде також на Калинника (11 серпня).
Що не можна робити 17 липня
- Не рекомендується давати в борг чи брати щось у інших.
- Не варто починати нові справи.
- Не сваріться і не лихословте.