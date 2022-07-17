Церковний календар на 18 липня - кому моляться віряни

Яке свято 18 липня в церковному календарі

18 липня вшановують пам’ять преподобного Атанасія Атонського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 18 липня — день пам’яті преподобного Атанасія Атонського

У понеділок, 18 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять преподобного Атанасія Атонського.

Народився преподобний Атанасій (Афанасій) в місті Трапезунді, Каппадокія (сьогодні територія належить Туреччині). При хрещені хлопчика назвали Авраамом. В малому віці він залишився сиротою. Його виховувала християнська черниця. Він завжди намагався наслідувати свою виховательку у молитві та благочестивому житті. Вчився Авраам добре, був учнем ритора Афанасія у Константинополі. Незабаром він також став вчителем.

Авраам і далі вів досить стримане та дещо суворе життя. Він спав мало і лише сидячи на стільці. Харчувався тільки водою і ячмінним хлібом. Авраам став настільки хорошим вчителем, що його колишній наставник Афанасій почав заздрити йому. Тоді юнак вирішив залишити свою діяльність. Саме в той час до Константинополя прибув ігумен Камінського монастиря преподобний Михайло Малєїн. Авраам розповів йому про своє виховання і бажання стати ченцем. Ігумен почав наставляти молодого чоловіка.

Незабаром Авраам прийняв від преподобного Михайла чернечий постриг та отрима нове ім'я - Атанасій (Афанасій). Він багато молився і постився, проходив навіть обряд безмовності. А потім прийшов на окраїни Афона, де побудував невелику келію. Згодом тут виріс монастир. Храм назвали на честь святого Пророка і Предтечі Христового Іоанна. Біля підніжжя гори виріс ще один храм - на честь Богородиці.

В обителі Афанасія було встановлено особливий чернечий статут, який був схожий на древні палестинські обителі.

Про свою смерть преподобний дізнався заздалегідь. Його закидало камінням, яке обрушилося під час будівництва нового храму. Мощі Атанасія три дні щзалишалися наче тіло живого чоловіка, з ран текла кров. Люди, які підходили до них, відразу зцілювалися.

Церковний календар на 18 липня: відео

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Молодий місяць яскраво світить - осінь буде теплою та сухою.

Зірок та хмарок на небі не видно - очікуйте непогоду.

Місяць рогами догори - зима буде холодною.

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