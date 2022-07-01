Церковний календар на 2 липня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 2 липня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 2 липня в церковному календарі

У суботу, 2 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять апостола Юди. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 2 липня — день пам’яті апостола Юди

Святий Юда був не лише одним із апостолів, але й близьким родичем Ісуса Христа. Батьки Юди були дуже набожними, а тому й апостол відзначився чималими чеснотами. Коли Ісус Христос почав свою діяльність, Юда відразу став його ревнивим учнем та апостолом. Водночас ніколи не чванився тим, що Син Божий - його родич.

Після того, як Ісус Христос воскрес, святий Юда почав проголошувати його слово в Галилеї, Юдеї та Самарі. Пізніше проповідував також у Месопотамії, Сирії, Аравії. Свій же мученицький вінець він отримав у Суантре. Про дату смерті Юди нічого не відомо. Але Церква розповідає, що його тіло було перевезене до Риму і там поховане в Соборі святого Петра.

Церковний календар на 2 липня: відео

Народні прикмети на 2 липня

Бджоли летять до вуликів - буде дощ.

Вечірня веселка означає - буде гарна погода.

Безхмарний вечір - найближчими днями опадів не буде.

Що не можна робити 2 липня