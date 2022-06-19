Церковний календар на 20 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 20 червня та кого шанує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 20 червня в церковному календарі

20 червня вшановують пам’ять мученика Феодота Анкирського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 20 червня — день пам’яті мученика Феодота Анкирського

У понеділок, 20 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять мученика Феодота Анкирського.

До наших днів дійшло дуже мало відомостей про життя святого мученика Феодота. Він таємно сповідав віру Ісуса Христа, жив за часів, коли царював імператор Діоклетіан, а потім Максиміліан, в Анкирі Галатійській. Він таємно забирав та ховав тіла мучеників-християн, яких кидали на розтерзання диких звірів.

Якось приніс він з озера тіла семи дів-християнок, щоб поховати їх, як належить. Але взяв його тоді ігемон Теоктекн. Спочатку Феодота люто мучили, а потім стратили мечем.

Церковний календар на 20 червня: відео

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