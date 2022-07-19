Церковний календар на 20 липня - кому моляться віряни

Яке свято 20 липня в церковному календарі

У середу, 20 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять Фоми з Малеї. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 20 липня — день пам’яті Фоми з Малеї

До прийняття чернецтва преподобний Фома був воєначальником та брав участь в багатьох битвах. За це він користувався серед своїх співвітчизників немалою славою. Однак всім своїм серцем Фома прагнув служити Богу. Тому покинув звичне життя та прийняв постриг.

Почав Фома відвідувати старців-ченців з великим смиренням. Просив у них допомоги та керівництва в духовному наставництві. Через кілька років він отримав благословення почати відокремлене від інших життя в пустелі. Пішов він на гору Малію (східна частина Афону) та боровся з невидимими ворогами, перебуваючи в повній самоті.

Від навколишніх не могли сховатися подвиги Фоми. А тому до нього почали приходити люди, які шукали духовного керівництва чи страждали від хвороб. Адже Бог наділив його даром зцілення.

Церковний календар на 20 липня: відео

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