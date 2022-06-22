Церковний календар на 23 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 23 червня та кого шанує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.
Яке свято 23 червня в церковному календарі
23 червня вшановують пам’ять священномученика Тимофія Пруського. Що нам відомо про цей день?
Церковний календар на 23 червня — день пам’яті священномученика Тимофія Пруського
У четвер, 23 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять священномученика Тимофія Пруського.
Тимофій жив в IV столітті в невеликому містечку Пруса, що в Малій Азії (поблизу гори Олімпійська). Було це за часів правління імператора Юліана Відступника, який славився своїм жорстоким ставленням до християн. Тимофій з дитинства відрізнявся благочестивістю та намагався вести скромне життя. Він навертав у християнську віру язичників, не боячись, проповідував Слово Боже. За це його було схоплено та вбито 352 року за наказом самого імператора.
Церковний календар на 23 червня: відео
Народні прикмети
- 23 червня засуха, значить добра очікувати не слід.
- Не видно павуків - скоро зміниться погода.
- По полю бігають зграї мишей - рік буде голодним.
Що не можна робити 23 червня
- Не можна сваритися, лаятися, лихословити.