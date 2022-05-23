Церковний календар на 24 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 24 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 24 травня в церковному календарі

24 травня церква вшановує пам'ять святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 24 травня — день пам'яті святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія

У вівторок, 24 травня 2022 року, в церкві вшановують пам'ять святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія.

Вони були слов'янськими просвітителями, творцями слов'янської азбуки, першими перекладачами богослужбових книг з грецької мови, проповідниками християнства. Народилися в місті Солунь (нині Салоніки, Греція). Дотепер ми використовуємо слов'янську азбуку Кирила і Мефодія. Азбука була названа кирилицею на честь молодшого з братів.

Історію кирилиці нерозривно пов'язують з православ'ям. Брати застосовували створену ними ж самими азбуку, щоб перекласти з грецької Святе Письмо та інші книги. А першими словами, написаними кирилицею, стали рядки пасхального Євангелія від Іоанна: "Спочатку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог".

Нерідко життєвий подвиг Кирила і Мефодія прирівнюють до апостольського, називаючи їх "першими вчителями" слов'ян. До лику святих їх зарахували ще в давні часи, а точніше в IX столітті. Мефодій був старшим з семи братів. Молодший - Костянтин - отримав нове ім'я (Кирил) після постригу в чернецтво перед самою його смертю.

В "Повісті минулих літ" описано прохання слов'янських князів до візантійського царя Михайла: "Земля наша хрещена, але не маємо вчителя, який би наставив і навчив нас і пояснив святі книги. Адже не знаємо ми ні грецької, ні латинської, одні вчать нас так, а інші інакше, від цього не знаємо ми ні накреслення літер, ні їх значення. І пошліть нам вчителів, які б могли нам розповісти про книжкові слова і про зміст їх".

Цар викликав тоді двох вчених братів (Кирила і Мефодія) та вмовив їх поїхати до Слов'янської землі до Ростислава, Святополка та Коцела. Тут брати почали складати слов'янську азбуку, переклали Євангеліє. Це сталося 863 року.

Церковний календар на 24 травня: відео

Народні прикмети

Якщо на Мефодіїв день мокро, то і літо буде мокрим.

Кінь трясе гривою - чекайте на дощ.

24 травня спекотно, значить літо сухим буде, а якщо туман, то літо буде дощовим.

Що не можна робити 24 травня