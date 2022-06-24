Церковний календар на 25 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 25 червня та кого шанує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 25 червня в церковному календарі

25 червня вшановують пам’ять преподобного Онуфрія Великого та преподобного Петра Атонського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 25 червня — день пам’яті преподобного Онуфрія Великого та преподобного Петра Атонського

У суботу, 25 червня 2022 року, церква вшановує пам'ять преподобного Онуфрія Великого та преподобного Петра Атонського.

Жив він в пустелі на самоті 60 років. Ще як був юнаком, то виховувався в Фиваїдському монастирі в Єгипті. Там він довідався від ченців, що пустельники та старці проживають велике та благочестиве життя. Та й захотів сам стати пустельником. Вночі він таємно вийшов з обителі та побачив перед собою світлий промінь. Спочатку злякався Онуфрій, але почув голос Ангела, який закликав йти за світлом. В глибині пустелі зустрівся юнак з пустельником та й залишився з ним. Коли переконався старець, що Онуфрій вже зможу впоратися сам, то покинув його.

За час життя в пустелі Онуфрій бачив чимало чудес і сотворив багато подвигів. Якось прийшов до нього Пануфрій, який і записав все про життя Онуфрія Великого в пустелі. Вони багато розмовляли, а в кінці вечора Онуфрій ліг, почав молитися, промовив :"В руки Твої, Боже мій, віддаю дух мій" і помер.

Церковний календар на 25 червня: відео

Народні прикмети

Якщо 25 червня багато роси, врожай буде багатим.

Брусниці та картопля починають квітнути - потрібно розпочинати сінокос.

Цього дня маленьким капельками падає дощ - значить він буде йти довго.

Що не можна робити 25 червня