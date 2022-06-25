Церковний календар на 26 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 26 червня та кого шанує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 26 червня в церковному календарі

26 червня вшановують пам’ять мучениці Акилини та святого Трифілія. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 26 червня — день пам’яті мучениці Акилини та святого Трифілія

У неділю, 26 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять мучениці Акилини та святого Трифілія.

Свята мучениця Акилина жила в III столітті у місті Бібл. З дитинства її виховували в християнському благочесті. Коли Акилині було лише 12 років, вона навіть почала вмовляти своїх однолітків перейти у віру Христа. Про це дізнався правитель Діоклетіан, який був дуже жорстоким до християн. Слуги схопили дівчину і привели до суду. Її намагалися заставити зректися віри, але вона твердо стояла на своєму. В кінці-кінців її обезголовили.

Святий Трифілій народився і був вихований на острові Кіпр, а ось зовнішньої філософії він навчався у Вируті. Став з часом єпископом міста Левкусія, що на острові Кіпр. Однак він часто ходив до свого учителя і отця Спиридона святого, щоб отримати від нього поради.

Церковний календар на 26 червня: відео

Народні прикмети

У молодого місяця 26 червня круті роги - буде негода.

Повний місяць вказує на зміну погоди, яка стане поганою.

В лісі почути крик дятла на дощ та холод.

Що не можна робити 26 червня