Церковний календар на 27 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 27 червня та кого шанує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 27 червня в церковному календарі

27 червня вшановують пам’ять пророка Єлисея. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 27 червня — день пам’яті пророка Єлисея

У понеділок, 27 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять пророка Єлисея.

Чудотворець та біблійний пророк з гори Кармель, що в Ізраїлі. Був спадкоємцем пророка Іллі. В Біблії його часто називали Божим чоловіком. Народився Єлисей у родині Сафана з коліна Румивого в місті Авел-Мехола. В мить його народження в одному далекому місті, де поклонялися золотому ідолу, бездушний телець голосно закричав.

Єлисей був помазаний оливою пророком Іллею за наказом Божим. Багато чудес зробив пророк. Наприклад, в Єрихоні люди жалілися, що вода в джерелі, звідки вони пили воду, стала неприємною на смак. Єлисей оновив воду. Це джерело і до сьогодні називається "Джерело Єлисея".

Пророк дожив до глибокої старості, але навіть після смерті чудеса не покинули його тіла. Колись положили в печеру, де він був похований, небіжчика. Померлий воскрес і знову почав жити.

Церковний календар на 27 червня: відео

Народні прикмети

Якщо 27 червня дощ, значить сім тижнів дощитиме.

Зранку горобці в пилу купаються - чекайте на дощ після обіду.

Танцює журавель - буде потепління.

Що не можна робити 27 червня