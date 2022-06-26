Церковний календар на 27 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 27 червня та кого шанує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.
Яке свято 27 червня в церковному календарі
27 червня вшановують пам’ять пророка Єлисея. Що нам відомо про цей день?
Церковний календар на 27 червня — день пам’яті пророка Єлисея
У понеділок, 27 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять пророка Єлисея.
Чудотворець та біблійний пророк з гори Кармель, що в Ізраїлі. Був спадкоємцем пророка Іллі. В Біблії його часто називали Божим чоловіком. Народився Єлисей у родині Сафана з коліна Румивого в місті Авел-Мехола. В мить його народження в одному далекому місті, де поклонялися золотому ідолу, бездушний телець голосно закричав.
Єлисей був помазаний оливою пророком Іллею за наказом Божим. Багато чудес зробив пророк. Наприклад, в Єрихоні люди жалілися, що вода в джерелі, звідки вони пили воду, стала неприємною на смак. Єлисей оновив воду. Це джерело і до сьогодні називається "Джерело Єлисея".
Пророк дожив до глибокої старості, але навіть після смерті чудеса не покинули його тіла. Колись положили в печеру, де він був похований, небіжчика. Померлий воскрес і знову почав жити.
Церковний календар на 27 червня: відео
Народні прикмети
- Якщо 27 червня дощ, значить сім тижнів дощитиме.
- Зранку горобці в пилу купаються - чекайте на дощ після обіду.
- Танцює журавель - буде потепління.
Що не можна робити 27 червня
- Не слід пити алкогольні напої.
- Не сваріться і не лихословте.