Церковний календар на 27 липня - кому моляться віряни

Яке свято 27 липня в церковному календарі

У середу, 27 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять апостола Акили. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 27 липня — день пам’яті апостола Акили

Акила - апостол з числа 70-ти. Його вважають учнем апостола Павла. Народився він у Понті, був іудеєм та жив зі своєю дружиною Прискілою. Коли країною правив імператор Клавдій, який відомий своїм гонінням євреїв, Акила з дружиною були змушені переїхати до Коринфа. Незабаром до міста прийшов з проповіддю апостол Павло з Афін. Він познайомився з Акилою та поселився в його домі. Згодом Акила та Прискіла охрестилися.

Подружжя стало ревними учнями Христа. Вона пішли з апостолом Павлом до Ефеса, де проповідували Євангеліє. Після смерті імператора Клавдія євреї знову почали повертатися до Рима. Прискіла з Акилом також приїхали на батьківщину. В Римі вони були недовго. До них приїхав апостол Павло та поставив Акилу єпископом в Асію. Прискіла стала його помічницею. Подружжя було вбите язичниками.

Церковний календар на 27 липня: відео

Народні прикмети на 27 липня

Цього дня дощ - дощитиме увесь тиждень.

Сонце під час сходу ховається за хмарами - вдень можливий дощ.

Тепла та суха погода - осінь буде ясною.

Що не можна робити 27 липня