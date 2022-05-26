Церковний календар на 27 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 27 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 27 травня в церковному календарі

27 травня вшановують пам’ять мученика Ісидора. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 27 травня — день пам’яті мученика Ісидора

У п’ятницю, 27 травня 2022 року, церква вшановує пам’ять мученика Ісидора.

Мученик Ісидор жив в III столітті, народився в Олександрії. 249 року, під час першого року правління імператора Декія, Ісідора призвали в армію, а саме в римський флот.

Під час перебування на грецькому острові Хіос, що в Егейському морі, Ісідора схопили, тому що він був християнином. Він відмовився відректися від своєї віри та принести жертву ідолам. Через це його почали мучити - спочатку били, а потім відрізали язик. Робилося це все за наказом начальника Нумерія. Але Ісідор навіть після цього продовжував хвалити Христа. А сам Нумерій онімів. Після цього мученику відсікли голову.

Тіло святого залишили лежати на дорозі, але воно залишилося цілим і неушкодженим. Пізніше інші християни таємно похоронили його. Існує ще одна версія, що тіло кинули в джерело з водою, яка після цього стала цілющою. Згодом над його могилою побудували церкву, куди приходили люди для зцілення від усіх хвороб.

Церковний календар на 27 травня: відео

Народні прикмети

Погожий день 27 травня означає, що буде великий урожай огірків.

Якщо день холодний, то таким буде і літо.

Ластівки вже літають - рік буде щасливим.

Якщо 27 травня ластівки високо літають, варто чекати на ясну погоду, а якщо низько - буде дощ.

Що не можна робити 27 травня