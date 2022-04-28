Церковний календар на 29 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 29 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 29 квітня в церковному календарі

29 квітня церква вшановує пам’ять мучениць Агапії, Ірини та Хіонії. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 29 квітня — день пам’яті мучениць Агапії, Ірини та Хіонії

У п’ятницю, 29 квітня 2022 року, церква вшановує пам’ять мучениць Агапії, Ірини та Хіонії.

Святі мучениці були рідними сестрами, які жили в місті Аквілея (Північна Італія) в кінці III- початку IV століття. Постраждали вони за свою віру в Христа за часів правління відомого противника християн імператора Діоклетіана. Коли імператор прибув до міста Аквілея, то наказав ловити всіх тих, хто сповідує християнство та садити їх у в'язницю. Святі дівчи Агапія, Ірина та Хіонія також були схоплені.

До в'язниці, куди кинули сестер, явилася свята Анастасія. Вона розповіла їм про страждальницький подвиг за віру в Господа. Катував дівчат ігемон Дулкіцій, який, побачивши красу Ірини, Агапії та Хіонії, розгорівся до них плотським бажанням. Він наказав ув'язнити їх в окремому приміщені, а вночі прийшов, зі скверним наміром. Дівчата тоді перебували у молитві. Як тільки ігемон переступив поріг приміщення, відразу втратив розум та не зміг йти далі. Натомість він рушив в поварню, де обмастив себе сажею.

Бродив він містом весь в сажі, а люди сахалися від нього, бо думали, що перед ними ефіоп. Сам же Дулкіцій вважав, що виглядає як завжди. Слуги його тоді зрозуміли, що господар втратив розум і відвели додому. Побачив ігемон своє відображення і подумав, що це все зробили з ним відьми-дівчата. Він розгнівався настільки сильно, що відразу розпочав катування.

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Першу на тортури привели Ірину. Вона безбоязно сповідала віру в Христа, після чого була відведена до темниці. Агапію та Хіонію змушували принести жерви ідолам, та вони були непохитними. За це їх спалили на вогнищі, де вони і відійшли до Господа.

Потім суддя почав схиляти Ірину до жертвоприношення. Однак жінка також стояла непохитно. Він погрожував відвести дівчину до будинку розпусти, де вона помре. Але Ірина сказала, що навіть така смерть буде прийнята Господом як мученицька. Дівчину справді повели до будинку розпусти, але по дорозі її та мучителів нагнали воїни та сказали, що суддя змінив наказ на те, щоб відвести Ірину на високий пагорб.

Коли суддя дізнався про це, то дуже розгнівався. Хотів він піднятися на той пагорб, але якась сила не давала йому цього зробити. Тоді воїни, що були поруч з ним, вистрілили в дівчину. Від стріли вона і загинула.

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