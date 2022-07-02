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Церковний календар на 3 липня - кому моляться віряни

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Церковний календар на 3 липня - кому моляться віряни

3 липня - день пам'яті священномученика Мефодія, єпископа Патарського / Фото: commons.wikimedia.org

Якому святому молитися 3 липня та кого шанує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 3 липня в церковному календарі

3 липня вшановують пам’ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 3 липня — день пам’яті священномученика Мефодія, єпископа Патарського

У неділю, 3 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського.

Про життя священномученика Мефодія збереглося вкрай мало відомостей. Навіть існують розбіжності в тому, яку саме кафедру він обіймав. За грецькою традицією, він був єпископом міста Патара (Лікія). Популярність Мефодій отримав завдяки численним богословським працям. 312 року йому відрубали голову язичники.

Церковний календар на 3 липня: відео

Народні прикмети

  • 3 липня сонячне проміння темнішає - буде гроза.
  • Крута та висока веселка означає, що скоро буде вітер, а низька - на дощову погоду.
  • Грім глухий - дощ буде тихим.

Що не можна робити 3 липня

  • Не рекомендується заздрити.
  • Не можна лаятися і сваритися.
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