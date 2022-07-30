Церковний календар на 31 липня - кому моляться віряни

Яке церковне свято 31 липня - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Яке свято 31 липня в церковному календарі
31 липня вшановують пам’ять мучеників Якинта і Еміліяна. Що нам відомо про цей день?
Церковний календар на 31 липня — день пам’яті мучеників Якинта і Еміліяна
У неділю, 31 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять мучеників Якинта і Еміліяна.
Святий Якинт - ранньохристиянський мученик, який жив в місті Погани в IV столітті. Він не захотів поклонитися поганським божкам та навіть розрубав їхні ідоли сокирою, за що його і вбили в Амастридії в Пафлагонії (нині Туреччина).
Святий мученик Еміліян - один з перших слов'янських християнських святих римського періоду. Він був рабом градоначальника. Постраждав за свою віру в Христа за часів правління імператора Юліана Відступника. Юліан бажав відновити в Римі культ язичницьків богів, а тому наказав стратити всіх християн. Еміліян обурився через цей наказ, вночі проник в язичницьке капище та розбив там статуї божків. Його схопили та засудили на спалення.Помер Еміліян 363 року.
Церковний календар на 31 липня: відео
Народні прикмети
- В межах стоїть дощова вода - скоро проясниться.
- 31 липня павук виліз зі свого гнізда і почав ткати павутину - чекайте на гарну погоду.
- В листі дерев ховається комашня - буде дощ.
Що не можна робити 31 липня
- Не варто влаштовувати застілля і готувати багато страв.
- Не лайтеся і не сваріться.