Церковний календар на 31 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 31 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 31 травня в церковному календарі

31 травня вшановують пам’ять Феодота Анкірського та семи дів-мучениць. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 31 травня — день пам’яті Феодота Анкірського та семи дів-мучениць

У вівторок, 31 травня 2022 року, церква вшановує пам’ять Феодота Анкірського та семи дів-мучениць.

Святий Феодот жив в III-IV столітті в Анкірі, яке тоді було язичницьким містом. Там він прийняв християнство попри жорстокі гоніння християн в ті часи. Чоловік мав власний готель і періодично переховував в ньому своїх братів по вірі, проводив Богослужіння, робив пожерствування, інколи викупав з полону інших християн та займався захоронінням померлих.

В цьому ж місті жили сім дів, які відрізнялися високоморальними вчинками і духовно правильним життям. Через це вони завоювали особливий авторитет серед християн Анкіри. Рідна тітка Феодота, Текуса, також була однією з цих семи дів. Інших звали: Клавдія, Олександра, Євфрасія, Юлія, Матрона і Фаїна. Коли тогочасний правитель Діоклітіан дізнався про сімох дів, то почав вимагати в них зректися християнства. На це він отримав відмову. Тоді правитель наказав жінкам омити статую ідола. Через все місто йшла процесія аж до озера, де діви відмовилися виконувати наказ. Тоді Діоклетіан наказав втопити їх у озері.

Коли Феодот дізнався про жорстоке вбивство сімох дів, то вирішив поховати їх за християнським звичаєм. Коли прийшла ніч, він пішов до озера і дорогу йому освічувало чудесне сяйво. Однак Діоклетіан дізнався про те, що Феодот поховав дів, і наказав його схопити. Після погроз, катувань Феодот все-рівно не зламався. Тоді його вбили мечем.

Церковний календар на 31 травня: відео

Народні прикмети

31 травня листя на дубі ще не повністю розгорнулося - буде поганий врожай ранньої сівби.

Від землі йде пар - до дощу.

Зозуля кує довго і без зупину, чекайте на теплі дні.

Шумить дощова хмара - буде вітер і град.

Що не можна робити 31 травня