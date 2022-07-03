Церковний календар на 4 липня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 4 липня та кого шанує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 4 липня в церковному календарі

4 липня вшановують пам’ять священномученика Іуліана Тарсійського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 4 липня — день пам’яті священномученика Іуліана Тарсійського

У понеділок, 4 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять священномученика Іуліана Тарсійського.

Святий Іуліан народився у сім'ї сенатора-язичника та його дружини-християнки. Коли помер батько, мати забрала хлопчика до іншого міста, де виховувала у християнських традиціях. Коли Іуліан став повнолітнім, його схопили противники православ'я та привели до імператора. Ні обіцянки, ні умоляння, ні страшні тортури не заставили юнака відректися від християнства. Його водили містом цілий рік, піддаючи страшним мукам, а потім кинули до темниці. Мати ж слідувала за ним весь цей рік, молилася за нього та просила бути сильним у вірі.

Імператор наказав відрубати матері Іуліана ступні за те, що вона ходила за сином. А самого юнака спіткала страшніша доля - його зв'язали, посадили до мішка, засипали піском і запустили гадів. А сам мішок зав'язали і кинули в морські води. Тіло мученика винесло неподалік Олександрії. Там його побачила християнка і поховала.

Церковний календар на 4 липня: відео

Народні прикмети

Якщо 4 липня довго чути грім - буде негода.

Вранці радісно співає соловей - чекайте на теплу погоду.

Вітер дме з півночі - дощу не буде.

Що не можна робити 4 липня