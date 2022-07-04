Церковний календар на 5 липня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 5 липня та кого шанує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 5 липня в церковному календарі

5 липня вшановують пам’ять мученика Євсевія, єпископа Самосатського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 5 липня — день пам’яті мученика Євсевія, єпископа Самосатського

У вівторок, 5 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять мученика Євсевія, єпископа Самосатського.

Жив єпископ Євсевій у IV столітті та був затятим захисником православ'я. Через це його постійно переслідував імператор Констанцій. Одного разу дізнався правитель, що Євсевій зберігає в себе документ, що був підписаний на соборі. Наказав він віддати його. Та Євсевій відповів, що скоріше йому відрубають руки, ніж він це зробить. Імператор був дуже здивований, а тому шкоди жодної єпископу не заподіяв.

Коли на престол замість Констанція сів Юліан Відступник, для християн настали дуже важкі часи. Євсевій вирішив одягнути військову форму та подорожувати по землях, навертаючи людей у християнство. Також він навчав священників. Згодом за накаом імператора Юліана Євсевія та інших єпископів заточили до в'язниці.

Та Юліан помер і правити став благочестивий Іовіан. Він всіх священнослужителів випустив на волю, припинив гоніння за християнами. Близько 380 року прибув Євсевій до Доліхіни. Там він мав поставити православного єпископа. Та жінка-аріанка скинула черепицю з даху, щоб пробити святому голову. Перед своєю смертю Євсевій просив тільки не карати злочинницю та пробачити їй всі гріхи.

Церковний календар на 5 липня: відео

Народні прикмети

Вдень 5 липня йде дощ - буде добрий врожай.

Спекотна погода - значить в грудні будуть сильні морози.

Роєм літають комарі - на гарну погоду.

Що не можна робити 5 липня