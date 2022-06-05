Церковний календар на 6 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 6 червня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 6 червня в церковному календарі

6 червня вшановують пам’ять преподобних Симеона Дивногорця та Микити Переяславського . Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 6 червня — день пам'яті преподобних Симеона Дивногорця та Микити Переяславського

У понеділок, 6 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять преподобних Симеона Дивногорця та Микити Переяславського.

Преподобний Симеон народився 521 року в Антіохії в благочестивій родині. Його батько Іоан загинув під час землетрусу, тому хлопчика виховувала лише мати. В шестирічному віці Симеон пішов до пустелі і пробув там на самоті деякий час. Потім подався за волею Божою до Селевкії, а згодом - до монастиря. Ігуменом там був Іоан Стовпник. Почав маленький Симеон у всьому наслідувати ігумена. Сам став на стовп і постійно молився. Одного разу простояв на стовпі вісім років.

Диявол мучив юнака страшними спокусами, не даючи йому спокою ні вдень, ні вночі. Проте Симеон все пережив зі стійкістю і лише молився. Саме він пророкував смерть ігумена Іоана, а потім розповів про те, що перси спустошать Антіохію. Після 8 років на стовпі пішов преподобний на Дивну гору (над річкою Оронтом). Знайшов там собі високий камінь, побудував комірчину і почав там жити. Прожив він там до 70 років в святості та суровості. А після його смерті сталося чимало чудес.

Преподобний Микита Переяславський був великим грішником, працював завідувачем збірника податків, відрізнявся жорстокістю. Одного разу почув він слова пророка Ісаї про Бога, які сильно вразили Микиту. Пішов він тоді до монастиря і стояв три дні під його воротами, сповідуючи старі гріхи. Пізніше отримав від Господа дар зцілювати молитвою. Подвиги його приваблювали чимало ченців, а тому скоро на місці, де він мешкав, утворився цілий монастир.

Церковний календар на 6 червня: відео

Народні прикмети

6 червня грюкає грім і зливається в один звук - чекайте на град.

Довго і невиразно гримить грім - буде тривала непогода.

Під час дощу похолодало - погода стане кращою.

Хмара 6 червня змінює свій колір - зміниться і погода.

Що не можна робити 6 червня