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Церковний календар на березень 2023 року: основні дати православ'я

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Церковний календар на березень 2023 року: основні дати православ'я

Церковний календар на березень 2023 року / Фото: Pexels

Березень — перший весняний місяць і він принесе нам чимало релігійних свят та важливих днів для вірян. ТСН.ua створив для вас церковний календар на березень 2023 року.

Так, у березні віряни готуються до Воскресіння Христового, адже триває Великий піст, що закінчується напередодні Великодня. Також Церква вшановуватиме пам'ять преподобного Феодора Київо-Печерського та преподобного Олексія.

Церковний календар на березень 2023 року: перелік свят

Які будуть церковні свята в березні 2023 року — можна дізнатися з календаря:

  • 1 березня — мучеників Валента, Павла, Порфирія, Селевкія;
  • 2 березняпреподобного Феодора Київо-Печерського;
  • 3 березня — святого Лева, єпископа Римського, святителів Альва, Агапіта та Флавіана;
  • 4 березня — апостолів від 70-ти: Архипа і Филимона;
  • 5 березня1-ша неділя Великого посту, Урочистість Православ'я, єпископа Льва Катанського, преподоного Агафона;
  • 6 березня — початок 2-го тижня Великого посту, Афанасія Сповідника, преподобного Тимофія, святих Євстахія та Георгія;
  • 7 березня — знайдення мощей мучеників, що в Євгенії, мучеників Маврикія і 70-х воїнів: Фотина, Феодора, Филипа та інших;
  • 8 березня — священномученика Полікарпа, єпископа Смирненського;
  • 9 березня — перше та друге віднайдення Чесної Голови св. Іоанна Предтечі;
  • 10 березня — святого Тарасія, архієпископа Константинопольського;
  • 11 березня — святителя Порфирія, архієпископа Газького, Поминання померлих;
  • 12 березня 2-га неділя Великого посту, Собор всіх преподобних отців Києво-Печерських;
  • 13 березня початок 3-го тижня Великого посту, преподобного Василія Сповідника;
  • 14 березня — преподобномучениці Євдокії;
  • 15 березня — священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі;
  • 16 березня — мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска;
  • 17 березня — преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії;
  • 18 березня — святого Конона Мандонського;
  • 19 березня 3-тя неділя Великого посту, хрестопоклінна, пам'ять 42-х мучеників із міста Амморея, Костянтина та його матері Олени;
  • 20 березняпочаток 4-го тижня Великого посту, священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших;
  • 21 березня — преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського;
  • 22 березня — 40-а мучеників Севастійських;
  • 23 березня — мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента;
  • 24 березня — святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія;
  • 25 березня — преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова;
  • 26 березня4-та неділя Великого посту, день пам’яті святого Никифора, патріарха Константинопольського, мучениці Христини Персидської;
  • 27 березняпочаток 5-го тижня Великого посту, преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського;
  • 28 березня — мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пуллія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв;
  • 29 березня — мученика Савина, священномученика Олександра;
  • 30 березня — Четвер Великого канону, преподобного Олексія, чоловіка Божого, мученика Марина;
  • 31 березня — святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима і Євкарпія.

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