Церковний календар на березень 2023 року: основні дати православ'я

Березень — перший весняний місяць і він принесе нам чимало релігійних свят та важливих днів для вірян. ТСН.ua створив для вас церковний календар на березень 2023 року.
Так, у березні віряни готуються до Воскресіння Христового, адже триває Великий піст, що закінчується напередодні Великодня. Також Церква вшановуватиме пам'ять преподобного Феодора Київо-Печерського та преподобного Олексія.
Церковний календар на березень 2023 року: перелік свят
Які будуть церковні свята в березні 2023 року — можна дізнатися з календаря:
- 1 березня — мучеників Валента, Павла, Порфирія, Селевкія;
- 2 березня — преподобного Феодора Київо-Печерського;
- 3 березня — святого Лева, єпископа Римського, святителів Альва, Агапіта та Флавіана;
- 4 березня — апостолів від 70-ти: Архипа і Филимона;
- 5 березня — 1-ша неділя Великого посту, Урочистість Православ'я, єпископа Льва Катанського, преподоного Агафона;
- 6 березня — початок 2-го тижня Великого посту, Афанасія Сповідника, преподобного Тимофія, святих Євстахія та Георгія;
- 7 березня — знайдення мощей мучеників, що в Євгенії, мучеників Маврикія і 70-х воїнів: Фотина, Феодора, Филипа та інших;
- 8 березня — священномученика Полікарпа, єпископа Смирненського;
- 9 березня — перше та друге віднайдення Чесної Голови св. Іоанна Предтечі;
- 10 березня — святого Тарасія, архієпископа Константинопольського;
- 11 березня — святителя Порфирія, архієпископа Газького, Поминання померлих;
- 12 березня — 2-га неділя Великого посту, Собор всіх преподобних отців Києво-Печерських;
- 13 березня — початок 3-го тижня Великого посту, преподобного Василія Сповідника;
- 14 березня — преподобномучениці Євдокії;
- 15 березня — священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі;
- 16 березня — мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска;
- 17 березня — преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії;
- 18 березня — святого Конона Мандонського;
- 19 березня — 3-тя неділя Великого посту, хрестопоклінна, пам'ять 42-х мучеників із міста Амморея, Костянтина та його матері Олени;
- 20 березня — початок 4-го тижня Великого посту, священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших;
- 21 березня — преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського;
- 22 березня — 40-а мучеників Севастійських;
- 23 березня — мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента;
- 24 березня — святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія;
- 25 березня — преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова;
- 26 березня — 4-та неділя Великого посту, день пам’яті святого Никифора, патріарха Константинопольського, мучениці Христини Персидської;
- 27 березня — початок 5-го тижня Великого посту, преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського;
- 28 березня — мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пуллія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв;
- 29 березня — мученика Савина, священномученика Олександра;
- 30 березня — Четвер Великого канону, преподобного Олексія, чоловіка Божого, мученика Марина;
- 31 березня — святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима і Євкарпія.
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