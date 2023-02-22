Церковний календар на березень 2023 року: основні дати православ'я

Березень — перший весняний місяць і він принесе нам чимало релігійних свят та важливих днів для вірян. ТСН.ua створив для вас церковний календар на березень 2023 року.

Так, у березні віряни готуються до Воскресіння Христового, адже триває Великий піст, що закінчується напередодні Великодня. Також Церква вшановуватиме пам'ять преподобного Феодора Київо-Печерського та преподобного Олексія.

Церковний календар на березень 2023 року: перелік свят

Які будуть церковні свята в березні 2023 року — можна дізнатися з календаря:

1 березня — мучеників Валента, Павла, Порфирія, Селевкія;

— мучеників Валента, Павла, Порфирія, Селевкія; 2 березня — преподобного Феодора Київо-Печерського;

— преподобного Феодора Київо-Печерського; 3 березня — святого Лева, єпископа Римського, святителів Альва, Агапіта та Флавіана;

— святого Лева, єпископа Римського, святителів Альва, Агапіта та Флавіана; 4 березня — апостолів від 70-ти: Архипа і Филимона;

— апостолів від 70-ти: Архипа і Филимона; 5 березня — 1-ша неділя Великого посту, Урочистість Православ'я, єпископа Льва Катанського, преподоного Агафона;

— 1-ша неділя Великого посту, Урочистість Православ'я, єпископа Льва Катанського, преподоного Агафона; 6 березня — початок 2-го тижня Великого посту, Афанасія Сповідника, преподобного Тимофія, святих Євстахія та Георгія;

— початок 2-го тижня Великого посту, Афанасія Сповідника, преподобного Тимофія, святих Євстахія та Георгія; 7 березня — знайдення мощей мучеників, що в Євгенії, мучеників Маврикія і 70-х воїнів: Фотина, Феодора, Филипа та інших;

— знайдення мощей мучеників, що в Євгенії, мучеників Маврикія і 70-х воїнів: Фотина, Феодора, Филипа та інших; 8 березня — священномученика Полікарпа, єпископа Смирненського;

— священномученика Полікарпа, єпископа Смирненського; 9 березня — перше та друге віднайдення Чесної Голови св. Іоанна Предтечі;

— перше та друге віднайдення Чесної Голови св. Іоанна Предтечі; 10 березня — святого Тарасія, архієпископа Константинопольського;

— святого Тарасія, архієпископа Константинопольського; 11 березня — святителя Порфирія, архієпископа Газького, Поминання померлих;

— святителя Порфирія, архієпископа Газького, Поминання померлих; 12 березня — 2-га неділя Великого посту, Собор всіх преподобних отців Києво-Печерських;

— 2-га неділя Великого посту, Собор всіх преподобних отців Києво-Печерських; 13 березня — початок 3-го тижня Великого посту, преподобного Василія Сповідника;

— початок 3-го тижня Великого посту, преподобного Василія Сповідника; 14 березня — преподобномучениці Євдокії;

— преподобномучениці Євдокії; 15 березня — священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі;

— священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі; 16 березня — мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска;

— мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска; 17 березня — преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії;

— преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії; 18 березня — святого Конона Мандонського;

— святого Конона Мандонського; 19 березня — 3-тя неділя Великого посту, хрестопоклінна, пам'ять 42-х мучеників із міста Амморея, Костянтина та його матері Олени;

— 3-тя неділя Великого посту, хрестопоклінна, пам'ять 42-х мучеників із міста Амморея, Костянтина та його матері Олени; 20 березня — початок 4-го тижня Великого посту, священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших;

— початок 4-го тижня Великого посту, священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших; 21 березня — преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського;

— преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського; 22 березня — 40-а мучеників Севастійських;

— 40-а мучеників Севастійських; 23 березня — мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента;

— мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента; 24 березня — святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія;

— святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія; 25 березня — преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова;

— преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова; 26 березня — 4-та неділя Великого посту, день пам’яті святого Никифора, патріарха Константинопольського, мучениці Христини Персидської;

— 4-та неділя Великого посту, день пам’яті святого Никифора, патріарха Константинопольського, мучениці Христини Персидської; 27 березня — початок 5-го тижня Великого посту, преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського;

— початок 5-го тижня Великого посту, преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського; 28 березня — мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пуллія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв;

— мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пуллія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв; 29 березня — мученика Савина, священномученика Олександра;

— мученика Савина, священномученика Олександра; 30 березня — Четвер Великого канону, преподобного Олексія, чоловіка Божого, мученика Марина;

— Четвер Великого канону, преподобного Олексія, чоловіка Божого, мученика Марина; 31 березня — святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима і Євкарпія.

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