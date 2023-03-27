Церковний календар на квітень 2023 року: коли Благовіщення, Вербна неділя і Великдень

В другий весняний місяць на вірян чекає одне з найбільших церковних свят — Великдень. Які ще важливі події будуть у квітні 2023 року — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Так, крім Великодня або Воскресіння Христового, у квітні 2023 року віряни святкуватимуть Вербну неділю (Вхід Господній до Єрусалима), Благовіщення Пресвятої Богородиці. Також на українців чекає Радониця, коли потрібно відвідати кладовище для поминання родичів, які померли.

Церковний календар на квітень 2023 року: перелік свят

Які будуть церковні свята в квітні 2023 року — можна дізнатися з календаря:

1 квітня — день пам'яті мучеників Хрисанфа і Дарії;

— день пам'яті мучеників Хрисанфа і Дарії; 2 квітня — день пам'яті преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших;

— день пам'яті преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших; 3 квітня — день пам'яті преподобного Якова, єпископа Катанського (Сицилійського);

— день пам'яті преподобного Якова, єпископа Катанського (Сицилійського); 4 квітня — день пам'яті священномученика Василя, пресвітера Анкірського;

— день пам'яті священномученика Василя, пресвітера Анкірського; 5 квітня — день пам'яті преподобномученика Никона Сицилійського, єпископа, і 199-ти учнів Його, преподобного Никона, ігумена Києво-Печерського;

— день пам'яті преподобномученика Никона Сицилійського, єпископа, і 199-ти учнів Його, преподобного Никона, ігумена Києво-Печерського; 6 квітня — Передсвяття Благовіщення Пресвятої Богородиці, день пам'яті преподобного Захарії Печерського, постника;

— Передсвяття Благовіщення Пресвятої Богородиці, день пам'яті преподобного Захарії Печерського, постника; 7 квітня — Благовіщення Пресвятої Богородиці;

— Благовіщення Пресвятої Богородиці; 8 квітня — Собор Архангела Гавриїла, Лазарева субота;

— Собор Архангела Гавриїла, Лазарева субота; 9 квітня — Вхід Господній до Єрусалима (Вербна неділя), день пам'яті мучениці Матрони Солунської;

— Вхід Господній до Єрусалима (Вербна неділя), день пам'яті мучениці Матрони Солунської; 10 квітня — день пам'яті преподобного Іларіона Нового;

— день пам'яті преподобного Іларіона Нового; 11 квітня — день пам'яті мучеників Марка, єпископа Арефусійського;

— день пам'яті мучеників Марка, єпископа Арефусійського; 12 квітня — день пам'яті преподобного Іоанна Ліствичника;

— день пам'яті преподобного Іоанна Ліствичника; 13 квітня — Чистий Четвер, день пам'яті священномученика Іпатія, єпископа Гангрського;

— Чистий Четвер, день пам'яті священномученика Іпатія, єпископа Гангрського; 14 квітня — Страсна п'ятниця, день пам'яті преподобної Марії Єгипетської;

— Страсна п'ятниця, день пам'яті преподобної Марії Єгипетської; 15 квітня — Велика субота, день пам'яті преподобного Тита, Чудотворця;

— Велика субота, день пам'яті преподобного Тита, Чудотворця; 16 квітня — Великдень Христовий, Світла Христова Неділя, ікони Божої Матері "Нев'янучий Цвіт", преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійского;

— Великдень Христовий, Світла Христова Неділя, ікони Божої Матері "Нев'янучий Цвіт", преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійского; 17 квітня — Світлий понеділок, преподобного Йосипа Піснописця, преподобного Георгія Пелопонеського;

— Світлий понеділок, преподобного Йосипа Піснописця, преподобного Георгія Пелопонеського; 18 квітня — Світлий вівторок, мучеників Агафопода, диякона, Феодула, читця, і іже з ними;

— Світлий вівторок, мучеників Агафопода, диякона, Феодула, читця, і іже з ними; 19 квітня — Світла середа, день пам'яті святого Євтихія, архієпископа Константинопольського;

— Світла середа, день пам'яті святого Євтихія, архієпископа Константинопольського; 20 квітня — Світлий четвер, день пам'яті преподобного Георгія, сповідника, митрополита Митиленського;

— Світлий четвер, день пам'яті преподобного Георгія, сповідника, митрополита Митиленського; 21 квітня — Світла п'ятниця, день пам'яті Апостолів від 70-ти Іродіона;

— Світла п'ятниця, день пам'яті Апостолів від 70-ти Іродіона; 22 квітня — Світла субота, день пам'яті мученика Євпсихія, мученика Дісана;

— Світла субота, день пам'яті мученика Євпсихія, мученика Дісана; 23 квітня — день пам'яті мучеників Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зенона, Олександра, Феодора та інших;

— день пам'яті мучеників Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зенона, Олександра, Феодора та інших; 24 квітня — священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського;

— священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського; 25 квітня — день пам'яті преподобного Василя, сповідника, єпископа Парійського, Радониця (день особливого шанування пам'яті покійних);

— день пам'яті преподобного Василя, сповідника, єпископа Парійського, Радониця (день особливого шанування пам'яті покійних); 26 квітня — день пам'яті священномученика Артемона;

— день пам'яті священномученика Артемона; 27 квітня — день пам'яті святого Мартина, сповідника, Папи Римського;

— день пам'яті святого Мартина, сповідника, Папи Римського; 28 квітня — день пам'яті Апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима, мучениць Василини і Анастасії, мучеників Месукевійських - Сухія і дружини його, мученика Сави Готфського;

— день пам'яті Апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима, мучениць Василини і Анастасії, мучеників Месукевійських - Сухія і дружини його, мученика Сави Готфського; 29 квітня — день пам'яті мучениць Агапії, Ірини, Хіонії;

— день пам'яті мучениць Агапії, Ірини, Хіонії; 30 квітня — день дружин-мироносиць, день пам'яті священномученика Симеона, єпископа Перського і іже з ним, преподобного Акакія.

Також варто зазначити, що до 16 квітня триває Великий піст, який розпочався ще 27 лютого. В цей період віряни відмовляються від їжі тваринного походження, дотримуються сухоїдіння в певні дні тижня.

Читайте також: