Церковний календар на липень 2023 року: день Петра і Павла, Різдво Іоана Предтечі

В другий літній місяць не так багато церковних свят. Але кілька важливих віряни все ж святкуватимуть. Дізнавайтеся деталі в церковному календарі на липень 2023 року.

Наприклад, саме в липні закінчується Петрів піст, який 2023 року розпочався 12 червня. В середині літа віряни також святкують Різдво Іоана Предтечі, день Петра і Павла. Будуть й інші, не менш важливі дати.

Церковний календар на липень 2023 року: перелік свят

Які церковні свята будуть у липні 2023 року — можна дізнатися з календаря:

1 липня — день пам'яті мученика Леонтія;

— день пам'яті мученика Леонтія; 2 липня — всіх святих українського народу;

— всіх святих українського народу; 3 липня — день пам'яті священномученика Методія;

— день пам'яті священномученика Методія; 4 липня — день пам'яті мученика Юліяна;

— день пам'яті мученика Юліяна; 5 липня — день пам'яті священномученика Євсевія;

— день пам'яті священномученика Євсевія; 6 липня — день пам'яті мучениці Агрипини;

— день пам'яті мучениці Агрипини; 7 липня — Різдво Іоана Предтечі;

— Різдво Іоана Предтечі; 8 липня — день пам'яті преподобномучениці Февронії, священномученика Доротея;

— день пам'яті преподобномучениці Февронії, священномученика Доротея; 9 липня — день пам'яті пророка Давида;

— день пам'яті пророка Давида; 10 липня — день пам'яті пророка Сампсона;

— день пам'яті пророка Сампсона; 11 липня — перенесення мощей Кира й Івана;

— перенесення мощей Кира й Івана; 12 липня — день пам'яті апостолів Петра і Павла;

— день пам'яті апостолів Петра і Павла; 13 липня — собор 12-ти апостолів;

— собор 12-ти апостолів; 14 липня — день пам'яті Косми і Деміяна безсрібників;

— день пам'яті Косми і Деміяна безсрібників; 15 липня — покладення ризи Пресвятої Богородиці;

— покладення ризи Пресвятої Богородиці; 16 липня — день пам'яті мучеників Якинта і Анатолія;

— день пам'яті мучеників Якинта і Анатолія; 17 липня — день пам'яті святителя Андрія Критського та преподобної Марфи;

— день пам'яті святителя Андрія Критського та преподобної Марфи; 18 липня — день пам'яті преподобного Анатасія Атонського;

— день пам'яті преподобного Анатасія Атонського; 19 липня — день пам'яті преподобного Сисоя Великого;

— день пам'яті преподобного Сисоя Великого; 20 липня — день пам'яті преподобних Томи та Акакія;

— день пам'яті преподобних Томи та Акакія; 21 липня — день пам'яті великомученика Прокопія;

— день пам'яті великомученика Прокопія; 22 липня — день пам'яті священномученика Панкратія;

— день пам'яті священномученика Панкратія; 23 липня — день пам'яті преподобного Анатонія Печерського;

— день пам'яті преподобного Анатонія Печерського; 24 липня — день пам'яті княгині Київської Ольги;

— день пам'яті княгині Київської Ольги; 25 липня — день пам'яті мучеників Прокла й Іларія;

— день пам'яті мучеників Прокла й Іларія; 26 липня — собор архангела Гавриїла, день пам'яті преподобного Стефана, день пам'яті преподобного Юліана;

— собор архангела Гавриїла, день пам'яті преподобного Стефана, день пам'яті преподобного Юліана; 27 липня — день пам'яті апостолів Акили і Прискили, день пам'яті преподобного Онисима;

— день пам'яті апостолів Акили і Прискили, день пам'яті преподобного Онисима; 28 липня — день пам'яті Володимира Великого;

— день пам'яті Володимира Великого; 29 липня — день пам'яті священномученика Атеногена і його 10 учнів;

— день пам'яті священномученика Атеногена і його 10 учнів; 30 липня — святих отців шести Вселенських Соборів, день пам'яті великомучениці Марини;

— святих отців шести Вселенських Соборів, день пам'яті великомучениці Марини; 31 липня — мучеників Якинта і Еміліяна.

Зміна церковного календаря після реформи: чого очікувати

На архієрейському соборі в Києві, який пройшов 24 травня, ПЦУ ухвалила перехід на новоюліанський календар від 1 вересня 2023 року.

Що зміниться після переходу? Дату Великодня ми будемо розраховувати так само, як і раніше. Це ж стосується і тих свят, які пов'язані з Великоднем (Вербна неділя, Трійця, Вознесіння).

А ось деякі інші свята, наприклад, Різдво Іоана Предтечі (в народі його ще називають святом Івана Купала) буде перенесено на 24 червня (нині святкується 7 липня).

Зазначимо, що ПЦУ ще не перейшла остаточно на новий стиль. Рішення повинне бути затверджене на помісному соборі, який відбудеться 27 липня 2023 року. Однак храми та окремі парафіяни зможуть за бажання користуватися старим календарем. Тобто можна буде святкувати такі свята, як Різдво Іоана Предтечі, як 24 червня, так і 7 липня.

Дивіться також, які ще дати православних свят зміняться з переходом на новий календар.

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