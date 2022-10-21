Церковний календар на листопад 2022 року: батьківські суботи і старт Різдвяного посту

Церковний календар за днями на листопад 2022 року. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які свята святкуватимуть віряни в останньому місяці осені.
У листопаді 2022 року на вірян чекає відразу дві важливі батьківські суботи (Дмитрівська субота 5 листопада та Михайлівська субота 19 листопада), коли потрібно вшанувати пам'ять покійних родичів.
А ще саме наприкінці останнього осіннього місяця починається Різдвяний піст (28 листопада), який триватиме аж до 6 січня 2023 року.
Далі - більш докладний церковний календар на листопад 2022 року.
Православний календар на листопад 2022 на кожну дату
- 1 листопада – перенесення мощів преподобного Іоанна Рильського;
- 2 листопада – мученика Артемія Антіохійського;
- 3 листопада – Іларіона Великого;
- 4 листопада – святого Аверкія, єпископа Єрапольського;
- 5 листопада – Дмитрівська субота, апостола Якова, брата Господнього;
- 6 листопада – чудотворної ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість";
- 7 листопада – ченця Печерського монастиря Мартирія;
- 8 листопада – святого Димитрія Солунського;
- 9 листопада – преподобного Нестора Літописця;
- 10 листопада – великомучениці Параскеви;
- 11 листопада – святої Анастасії Римлянки;
- 12 листопада – святих мучеників Зиновія та його сестри Зиновії;
- 13 листопада – преподобних Спиридона та Никодима;
- 14 листопада – святих безсрібників Косми та Даміана;
- 15 листопада – святих Акиндіна, Пігасія, Анемподиста та з ними 7 тисяч мучеників;
- 16 листопада – святої княжни Анни Всеволодівни;
- 17 листопада – пам'ять священномучеників Никандра і Єрмея;
- 18 листопада – мучеників Галактіона й Епістими;
- 19 листопада – Михайлівська бітьківська субота, святителя Павла Сповідника;
- 20 листопада – святого мученика Феодота;
- 21 листопада – Собор архистратига Михаїла;
- 22 листопада – святих мучеників Онисифора і Портифія;
- 23 листопада – святого Георгія Побідоносця;
- 24 листопада – преподобного Феодора Студита;
- 25 листопада – Іоанна Милостивого;
- 26 листопада – Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського;
- 27 листопада – святого апостола Пилипа;
- 28 листопада – початок Різдвяного посту, преподобного Паїсія Величковського;
- 29 листопада – святого апостола і євангеліста Матвія;
- 30 листопада – святителя Григорія Чудотворця.