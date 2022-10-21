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Церковний календар на листопад 2022 року: батьківські суботи і старт Різдвяного посту

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Церковний календар на листопад 2022 року: батьківські суботи і старт Різдвяного посту

Церковний календар на листопад 2022 року / Фото: pixabay.com

Церковний календар за днями на листопад 2022 року. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які свята святкуватимуть віряни в останньому місяці осені.

У листопаді 2022 року на вірян чекає відразу дві важливі батьківські суботи (Дмитрівська субота 5 листопада та Михайлівська субота 19 листопада), коли потрібно вшанувати пам'ять покійних родичів.

А ще саме наприкінці останнього осіннього місяця починається Різдвяний піст (28 листопада), який триватиме аж до 6 січня 2023 року.

Далі - більш докладний церковний календар на листопад 2022 року.

Православний календар на листопад 2022 на кожну дату

  • 1 листопада – перенесення мощів преподобного Іоанна Рильського;
  • 2 листопада – мученика Артемія Антіохійського;
  • 3 листопада – Іларіона Великого;
  • 4 листопада – святого Аверкія, єпископа Єрапольського;
  • 5 листопада Дмитрівська субота, апостола Якова, брата Господнього;
  • 6 листопада – чудотворної ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість";
  • 7 листопада – ченця Печерського монастиря Мартирія;
  • 8 листопада – святого Димитрія Солунського;
  • 9 листопада – преподобного Нестора Літописця;
  • 10 листопада – великомучениці Параскеви;
  • 11 листопада – святої Анастасії Римлянки;
  • 12 листопада – святих мучеників Зиновія та його сестри Зиновії;
  • 13 листопада – преподобних Спиридона та Никодима;
  • 14 листопада – святих безсрібників Косми та Даміана;
  • 15 листопада – святих Акиндіна, Пігасія, Анемподиста та з ними 7 тисяч мучеників;
  • 16 листопада – святої княжни Анни Всеволодівни;
  • 17 листопада – пам'ять священномучеників Никандра і Єрмея;
  • 18 листопада – мучеників Галактіона й Епістими;
  • 19 листопадаМихайлівська бітьківська субота, святителя Павла Сповідника;
  • 20 листопада – святого мученика Феодота;
  • 21 листопада – Собор архистратига Михаїла;
  • 22 листопада – святих мучеників Онисифора і Портифія;
  • 23 листопада – святого Георгія Побідоносця;
  • 24 листопада – преподобного Феодора Студита;
  • 25 листопада – Іоанна Милостивого;
  • 26 листопада – Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського;
  • 27 листопада – святого апостола Пилипа;
  • 28 листопадапочаток Різдвяного посту, преподобного Паїсія Величковського;
  • 29 листопада – святого апостола і євангеліста Матвія;
  • 30 листопада – святителя Григорія Чудотворця.

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