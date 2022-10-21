Церковний календар на листопад 2022 року: батьківські суботи і старт Різдвяного посту

Церковний календар за днями на листопад 2022 року. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які свята святкуватимуть віряни в останньому місяці осені.

У листопаді 2022 року на вірян чекає відразу дві важливі батьківські суботи (Дмитрівська субота 5 листопада та Михайлівська субота 19 листопада), коли потрібно вшанувати пам'ять покійних родичів.

А ще саме наприкінці останнього осіннього місяця починається Різдвяний піст (28 листопада), який триватиме аж до 6 січня 2023 року.

Далі - більш докладний церковний календар на листопад 2022 року.

Православний календар на листопад 2022 на кожну дату