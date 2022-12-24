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Церковний календар на січень 2023 року: Святвечір, Різдво, день святого Василя і мучениці Тетяни

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Церковний календар на січень 2023 року: Святвечір, Різдво, день святого Василя і мучениці Тетяни

Церковний календар на січень 2023 / Фото: Pexels

В другий місяць зими українці святкують чимало важливих релігійних свят. Все про церковний календар на січень 2023 року читайте в матеріалі ТСН.ua.

Найголовнішими релігійними святами, які чекають на нас на початку 2023 року, стануть Різдво за юліанським календарем — 7 січня, та Водохреще — 19 січня. Також важливим вважається день напередодні Різдва Христового, який носить назву Святвечір (6 січня).

Церковний календар на січень 2023 року: перелік свят

Які будуть церковні свята у січні 2023 року можна дізнатися з календаря:

  • 1 січня — преподобного Іллі Муромця, ченця Києво-Печерського;
  • 2 січня — святого праведного Іоанна (Пастиря, проповідника, Кронштадського чудотворця);
  • 3 січня — мучениці Юліанії, святителя Петра;
  • 4 січня — святої великомучениці римської Анастасії (покровительки вагітних);
  • 5 січня — мучеників Критських;
  • 6 січнясвятвечір Різдва Христового;
  • 7 січня Різдво Христове;
  • 8 січня — Собор Пресвятої Богородиці, святого Йосипа Тесляра (Обручника) та святого Якова, брата Господнього;
  • 9 січня — першомученика Стефана;
  • 10 січня — 20 тисяч мучеників у Никодимії спалених;
  • 11 січня — Іова Манявського;
  • 12 січня — мучениці Анисії;
  • 13 січня — Щедрий вечір, преподобної Меланії (Маланки);
  • 14 січня — Обрізання Господнє, святителя Василя Великого;
  • 15 січня — чудотворця Серафима Саровського (закінчення земного життя преподобного);
  • 16 січня — пророка Малахії;
  • 17 січня — Собор 70-ти Апостолів: Якова, Марка, Луки;
  • 18 січня — святвечір Хрещення Господнього;
  • 19 січняХрещення Господнє або Богоявлення;
  • 20 січня — Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна;
  • 21 січня — преподобного Георгія;
  • 22 січня — мученика Полієвкта, преподобного Євстратія Чудотворця;
  • 23 січня — святителя Григорія Ніського (молодшого брата святителя Василія Великого);
  • 24 січня — преподобних Феодосія Великого та Михаїла;
  • 25 січнясвятої мучениці Татіани (Тетяни);
  • 26 січня — мучеників Єрмила, Стратоніка та Петра;
  • 27 січня — рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії;
  • 28 січня — преподобного Павла Фівейського;
  • 29 січня — поклоніння чесним веригам апостола Петра;
  • 30 січня — преподобного Антонія Великого;
  • 31 січня — Афанасія та Кирила, святителів Олександрійських.

Церковні пости у січні 2023 року

Також продовдується Різдвяний піст, який почався 28 листопада 2022. Дата його закінчення — 6 січня 2023. Ще в січні 2023 на вірян чекає кілька інших постів:

  • Зимовий м'ясоїд: 7 січня - 26 лютого 2023;
  • Святки: 7 - 17 січня 2023;
  • Водохреща: 18 січня 2023.

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