Церковний календар на січень 2023 року: Святвечір, Різдво, день святого Василя і мучениці Тетяни

В другий місяць зими українці святкують чимало важливих релігійних свят. Все про церковний календар на січень 2023 року читайте в матеріалі ТСН.ua.

Найголовнішими релігійними святами, які чекають на нас на початку 2023 року, стануть Різдво за юліанським календарем — 7 січня, та Водохреще — 19 січня. Також важливим вважається день напередодні Різдва Христового, який носить назву Святвечір (6 січня).

Церковний календар на січень 2023 року: перелік свят

Які будуть церковні свята у січні 2023 року можна дізнатися з календаря:

1 січня — преподобного Іллі Муромця, ченця Києво-Печерського;

— преподобного Іллі Муромця, ченця Києво-Печерського; 2 січня — святого праведного Іоанна (Пастиря, проповідника, Кронштадського чудотворця);

— святого праведного Іоанна (Пастиря, проповідника, Кронштадського чудотворця); 3 січня — мучениці Юліанії, святителя Петра;

— мучениці Юліанії, святителя Петра; 4 січня — святої великомучениці римської Анастасії (покровительки вагітних);

— святої великомучениці римської Анастасії (покровительки вагітних); 5 січня — мучеників Критських;

— мучеників Критських; 6 січня — святвечір Різдва Христового;

— святвечір Різдва Христового; 7 січня — Різдво Христове;

— Різдво Христове; 8 січня — Собор Пресвятої Богородиці, святого Йосипа Тесляра (Обручника) та святого Якова, брата Господнього;

— Собор Пресвятої Богородиці, святого Йосипа Тесляра (Обручника) та святого Якова, брата Господнього; 9 січня — першомученика Стефана;

— першомученика Стефана; 10 січня — 20 тисяч мучеників у Никодимії спалених;

— 20 тисяч мучеників у Никодимії спалених; 11 січня — Іова Манявського;

— Іова Манявського; 12 січня — мучениці Анисії;

— мучениці Анисії; 13 січня — Щедрий вечір, преподобної Меланії (Маланки);

— Щедрий вечір, преподобної Меланії (Маланки); 14 січня — Обрізання Господнє, святителя Василя Великого;

— Обрізання Господнє, святителя Василя Великого; 15 січня — чудотворця Серафима Саровського (закінчення земного життя преподобного);

— чудотворця Серафима Саровського (закінчення земного життя преподобного); 16 січня — пророка Малахії;

— пророка Малахії; 17 січня — Собор 70-ти Апостолів: Якова, Марка, Луки;

— Собор 70-ти Апостолів: Якова, Марка, Луки; 18 січня — святвечір Хрещення Господнього;

— святвечір Хрещення Господнього; 19 січня — Хрещення Господнє або Богоявлення;

— Хрещення Господнє або Богоявлення; 20 січня — Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна;

— Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна; 21 січня — преподобного Георгія;

— преподобного Георгія; 22 січня — мученика Полієвкта, преподобного Євстратія Чудотворця;

— мученика Полієвкта, преподобного Євстратія Чудотворця; 23 січня — святителя Григорія Ніського (молодшого брата святителя Василія Великого);

— святителя Григорія Ніського (молодшого брата святителя Василія Великого); 24 січня — преподобних Феодосія Великого та Михаїла;

— преподобних Феодосія Великого та Михаїла; 25 січня — святої мучениці Татіани (Тетяни);

— святої мучениці Татіани (Тетяни); 26 січня — мучеників Єрмила, Стратоніка та Петра;

— мучеників Єрмила, Стратоніка та Петра; 27 січня — рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії;

— рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії; 28 січня — преподобного Павла Фівейського;

— преподобного Павла Фівейського; 29 січня — поклоніння чесним веригам апостола Петра;

— поклоніння чесним веригам апостола Петра; 30 січня — преподобного Антонія Великого;

— преподобного Антонія Великого; 31 січня — Афанасія та Кирила, святителів Олександрійських.

Церковні пости у січні 2023 року

Також продовдується Різдвяний піст, який почався 28 листопада 2022. Дата його закінчення — 6 січня 2023. Ще в січні 2023 на вірян чекає кілька інших постів: