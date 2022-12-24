Церковний календар на січень 2023 року: Святвечір, Різдво, день святого Василя і мучениці Тетяни

В другий місяць зими українці святкують чимало важливих релігійних свят. Все про церковний календар на січень 2023 року читайте в матеріалі ТСН.ua.
Найголовнішими релігійними святами, які чекають на нас на початку 2023 року, стануть Різдво за юліанським календарем — 7 січня, та Водохреще — 19 січня. Також важливим вважається день напередодні Різдва Христового, який носить назву Святвечір (6 січня).
Церковний календар на січень 2023 року: перелік свят
Які будуть церковні свята у січні 2023 року можна дізнатися з календаря:
- 1 січня — преподобного Іллі Муромця, ченця Києво-Печерського;
- 2 січня — святого праведного Іоанна (Пастиря, проповідника, Кронштадського чудотворця);
- 3 січня — мучениці Юліанії, святителя Петра;
- 4 січня — святої великомучениці римської Анастасії (покровительки вагітних);
- 5 січня — мучеників Критських;
- 6 січня — святвечір Різдва Христового;
- 7 січня — Різдво Христове;
- 8 січня — Собор Пресвятої Богородиці, святого Йосипа Тесляра (Обручника) та святого Якова, брата Господнього;
- 9 січня — першомученика Стефана;
- 10 січня — 20 тисяч мучеників у Никодимії спалених;
- 11 січня — Іова Манявського;
- 12 січня — мучениці Анисії;
- 13 січня — Щедрий вечір, преподобної Меланії (Маланки);
- 14 січня — Обрізання Господнє, святителя Василя Великого;
- 15 січня — чудотворця Серафима Саровського (закінчення земного життя преподобного);
- 16 січня — пророка Малахії;
- 17 січня — Собор 70-ти Апостолів: Якова, Марка, Луки;
- 18 січня — святвечір Хрещення Господнього;
- 19 січня — Хрещення Господнє або Богоявлення;
- 20 січня — Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна;
- 21 січня — преподобного Георгія;
- 22 січня — мученика Полієвкта, преподобного Євстратія Чудотворця;
- 23 січня — святителя Григорія Ніського (молодшого брата святителя Василія Великого);
- 24 січня — преподобних Феодосія Великого та Михаїла;
- 25 січня — святої мучениці Татіани (Тетяни);
- 26 січня — мучеників Єрмила, Стратоніка та Петра;
- 27 січня — рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії;
- 28 січня — преподобного Павла Фівейського;
- 29 січня — поклоніння чесним веригам апостола Петра;
- 30 січня — преподобного Антонія Великого;
- 31 січня — Афанасія та Кирила, святителів Олександрійських.
Церковні пости у січні 2023 року
Також продовдується Різдвяний піст, який почався 28 листопада 2022. Дата його закінчення — 6 січня 2023. Ще в січні 2023 на вірян чекає кілька інших постів:
- Зимовий м'ясоїд: 7 січня - 26 лютого 2023;
- Святки: 7 - 17 січня 2023;
- Водохреща: 18 січня 2023.