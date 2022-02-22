"Цей час настав": Кулеба закликав ЄС надати Україні гарантії щодо майбутнього членства

"Цей час настав": Кулеба закликав ЄС надати Україні гарантії щодо майбутнього членства

Як вважає Кулеба, зараз найкращий час для цього рішення.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до членів країн ЄС надати Україні обіцянку майбутнього членства в Європейському союзі.

Про це міністр закордонних справ сказав під час брифінгу у вівторок, 22 лютого.

"Я закликав ЄС відкликати всі сумніви та надати Україні обіцянку майбутнього членства в ЄС. Цей час настав. Це найкраще стратегічне рішення", - сказав він.

Нагадаємо, в українському МЗС привітали зупинку Німеччиною сертифікації "Північного потоку-2". Очільник відомства прокоментував це рішення, зауваживши, що за нинішніх умов - це правильний крок з моральної, політичної та практичної точок зору.

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