Цей час визначає весь рік – і в боях, і в тренуванні, і в забезпеченні – Зеленський

Сьогодні, 7 травня, президент провів окрему нараду з Міністерством оборони – зокрема, щодо комплектування наших бригад. Докладається максимум зусиль, щоб зміцнити воїнів і дати Україні більше міцності в боях.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні.

"Фронт. Бої там, де найбільш гаряче. Напрямки Покровський, Курахівський, Краматорський, Лиманський, Времівський, Куп'янський", – зазначив він.

"Зброя та снаряди для України зараз надзвичайно важливі"

Український лідер подякував кожному у світі, хто нам допомагає. Відзначив лідерів, які дійсно тримають слово і виконують те, про що ми домовлялись: усі пакети постачання зброї та снарядів для України зараз надзвичайно важливі.

"Цей час визначає весь рік – і в боях, і в тренуванні, і в забезпеченні. Будь-яка затримка зараз – чи по зброї, чи по снарядах, чи по комплектуванню наших бригад – коштуватиме надто дорого для всіх у світі, хто дійсно хоче захисту від Росії", – наголосив Зеленський.

Подякував, зокрема, кожній бойовій бригаді. Усім, хто б'ється на передовій – результативно та хоробро, не здаючи позицій.

"Дякую за те, що ви є в України. І також сьогодні, вже за результатами перших днів тижня, заслуговують нашої з вами особливої вдячності воїни 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ". Молодці, хлопці! Ваша влучність незмінно надихає!", – підсумував головнокомандувач.

Нагадаємо, російські спецслужби активно поширюють чергову брехню про Зеленського.

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