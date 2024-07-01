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Цей місяць може принести Україні ще більше сили: головне зі звернення Зеленського

Цей місяць може принести Україні ще більше сили: головне зі звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський про головні події доби / Фото: ТСН.ua

Президент заслухав доповідь військових вранці про ситуацію на фронті. Доповідали головком Сирський і начальник Генштабу Баргилевич.

Увечері, 1 липня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Фронт

Уранці президент заслухав доповідь військових вранці про ситуацію на фронті. Головком Сирський і начальник Генштабу Баргилевич доповідали про ключові фронтові напрямки  –насамперед Покровський, та інші на Донеччині, і Харківщина.

"Також обговорили деякі наші принципові рішення – кроки, які готуємо, щоб окупант втрачав більше своєї логістики, більше техніки, більше своїх надій розширити війну. Для Росії все це повинно закінчитися програшем, і тільки так програє сама ідея війни проти України. Ми робимо все для цього і зброєю, і дипломатією", – запевнив глава держави.

Міжнародна політика

Сьогодні Зеленський провів кілька нарад з міжнародниками: командою Офісу президента і МЗС.

"Ми детально пройшлися всіма планами на липень. І цей місяць може принести Україні ще більше сили, зокрема в захисті неба та в наближенні реальної безпеки для нашої країни. Чітко бачимо, що маємо реалізувати в перемовинах із партнерами, передусім американськими", – запевнив він.

Також сьогодні президент зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників США.

"Подякував Америці, усім американським друзям України та міжнародного порядку, заснованого на правилах. Дуже важлива незмінна віра в те, що життя має перемогти російську війну й усі путінські ворожі амбіції. Це абсолютно можливо. Але можливо за умови збереження не лише нашої сміливості, але й сміливості партнерів. Далекобійна зброя, винищувачі для України достатньої якості та кількості, більше систем ППО – це те, що впливає на весь хід цієї війни і має впливати виключно в наших інтересах – у спільних інтересах усіх народів, які цінують життя і хочуть мирного світу. І це буде. І для цього потрібне американське лідерство", – зазначив глава держави.

Крім того він анонсував подальші спільні кроки з партнерами у Європі.

"Наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу. Це і процедура скринінгу, і підготовка умов майбутнього договору про приєднання України до ЄС. Будуть і нові двосторонні безпекові угоди з нашими партнерами", – підсумував Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 

Зеленський: Готуємо кроки, щоб окупант втрачав більше

Раніше президент Зеленський назвав модель перемовин з Путіним, яка можлива зараз.

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