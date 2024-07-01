Цей місяць може принести Україні ще більше сили: головне зі звернення Зеленського

Президент заслухав доповідь військових вранці про ситуацію на фронті. Доповідали головком Сирський і начальник Генштабу Баргилевич.

Увечері, 1 липня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Фронт

Також читайте Зеленський обіцяє бити по російських аеродромах після нового удару КАБом по Харкову

Уранці президент заслухав доповідь військових вранці про ситуацію на фронті. Головком Сирський і начальник Генштабу Баргилевич доповідали про ключові фронтові напрямки –насамперед Покровський, та інші на Донеччині, і Харківщина.

"Також обговорили деякі наші принципові рішення – кроки, які готуємо, щоб окупант втрачав більше своєї логістики, більше техніки, більше своїх надій розширити війну. Для Росії все це повинно закінчитися програшем, і тільки так програє сама ідея війни проти України. Ми робимо все для цього і зброєю, і дипломатією", – запевнив глава держави.

Міжнародна політика

Сьогодні Зеленський провів кілька нарад з міжнародниками: командою Офісу президента і МЗС.

"Ми детально пройшлися всіма планами на липень. І цей місяць може принести Україні ще більше сили, зокрема в захисті неба та в наближенні реальної безпеки для нашої країни. Чітко бачимо, що маємо реалізувати в перемовинах із партнерами, передусім американськими", – запевнив він.

Також сьогодні президент зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників США.

"Подякував Америці, усім американським друзям України та міжнародного порядку, заснованого на правилах. Дуже важлива незмінна віра в те, що життя має перемогти російську війну й усі путінські ворожі амбіції. Це абсолютно можливо. Але можливо за умови збереження не лише нашої сміливості, але й сміливості партнерів. Далекобійна зброя, винищувачі для України достатньої якості та кількості, більше систем ППО – це те, що впливає на весь хід цієї війни і має впливати виключно в наших інтересах – у спільних інтересах усіх народів, які цінують життя і хочуть мирного світу. І це буде. І для цього потрібне американське лідерство", – зазначив глава держави.

Крім того він анонсував подальші спільні кроки з партнерами у Європі.

"Наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу. Це і процедура скринінгу, і підготовка умов майбутнього договору про приєднання України до ЄС. Будуть і нові двосторонні безпекові угоди з нашими партнерами", – підсумував Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський: Готуємо кроки, щоб окупант втрачав більше

Раніше президент Зеленський назвав модель перемовин з Путіним, яка можлива зараз.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.