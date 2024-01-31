Цей обмін увійде в історію: на батьківщину вдалося повернути 207 українців

Великий успіх для країни і не менша радість для сімей військових.

31 січня увійде в історію. Президент України оголосив про успішний обмін полоненими з Росією. На батьківщину вдалося повернути 207 українців. Деякі з них не бачили рідних від самого початку повномасштабної війни.

Деталі 50-го обміну військовополонених з РФ, як їх зустрічали та кого вдалося повернути додому, а також що сказав Зеленський і про що бреше очільник Кремля Путін, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Великий обмін

31 січня Володимир Зеленський оголосив дуже гарну новину: попри все, Україні таки вдалося провести такий важливий обмін військовополоненими з РФ. Перші і дуже чутливі кадри українських бійців, які повернулися живими з російського полону, опублікували в Координаційному штабі з питань військовополонених. Змучені та схудлі, але точно нескорені чоловіки плакали від радісного усвідомлення: вони в Україні, скоро будуть вдома, можуть зателефонувати найріднішим і заспівати рідний гімн.

У своєму дописі Зеленський похвалив команду переговорників: очільника ГУР Буданова, омбудсмена Лубінця, а також керівника Офісу президента Єрмака. А завдання у них було не з легких. Після падіння у Бєлгородській області російського ІЛ-76, в якому Москва звинуватила ЗСУ, "рашисти" "заріклися" від будь-яких обмінів полоненими.

27 січня Кирило Буданов в ефірі телемарафону “Єдині новини” запевнив, що обмін таки відбудеться. Зрештою, 31 січня виліз з бункера і Путін, заявивши, що вони не припинятимуть обміни.

Українські бійці нарешті вдома

Обмін, до речі, вже 50-й від початку повномасштабного вторгнення, на щастя, таки відбувся. Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, додому повернули 207 українців – воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції. Є серед них і ті воїни, які потрапили в полон ще 2022 року, боронячи Маріуполь. Це мужні захисники, які боронили українську незалежність ціною свого здоров’я та свободи. Як-то кажуть: вони витримали – не витримала сталь.

"Повертаємо наших людей з російського полону. 207 українців – воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції – рядові, сержанти та офіцери. Багато оборонців Маріуполя, військових, що були на "Азовсталі", острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках", – сказав він.

Обмін військовополоненими, Україна, 31 січня 2024 року / Фото: Володимир Зеленський

Стали відомі приголомшливі деталі

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розкрили важливі деталі та розповіли більше про тих, кого вдалося звільнити.

Серед врятованих військовослужбовців цього разу – 95 представників Збройних сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України.

180 оборонців, які повертаються додому – з рядового та сержантського складу, ще 27 – українські офіцери. Щонайменше 36 із них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених оборонців уже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21.

Історія одного з полонених Росією воїнів взагалі приголомшує. Військовий на ім’я Захар зустрів війну в Маріуполі і став на оборону міста разом із дружиною. Там вони разом і потрапили в полон. За пів року жінку обміняли і вона разом з дітьми переїхала до Дніпра, щоб дочекатися свого чоловіка. Але росіяни не дали здійснити мрію. 14 січня 2023 року росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом із молодшою донечкою та матір’ю чоловіка. Чекає на батька його старша донька 19-річна Руслана.

Обмін військовополоненими, Україна, 31 січня 2024 року / Фото: Володимир Зеленський

"Повертаються додому медики, які в надлюдських умовах рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та "Азовсталі". Повернувся на рідну землю старший лейтенант, який боронить Україну від 2014 року, пройшов Дебальцеве та двічі удостоєний ордена "За мужність". Визволені з неволі двоє рідних братів, солдатів ЗСУ Анатолій і Павло. Врятований також ще один оборонець острова Зміїний", – йдеться у повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Від початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3035 захисників і захисниць.

Обмін військовополоненими, Україна, 31 січня 2024 року / Фото: Володимир Зеленський

"Висловлюємо вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу", – йдеться у повідомленні.

На жаль, як повідомляють у Головному управлінні розвідки, серед цих 207 українців немає бійців, яких Росія мала передати Україні 24 січня. Тоді обмін не відбувся через падіння російського військово-транспортного літака ІЛ-76 у Бєлгородській області. Росія заявила, що на борту нібито перебували українські військовополонені, яких саме везли на обмін, але доказів не надала і тіла не показала. Після нового обміну Путін заявив, що саме Україна збила цей літак зі своїми громадянами на борту, але як завжди, повідомлення голослівне…

Жодних доказів, жодних фактів. Лише додав, що через цю подію Росія не збирається зупиняти обміни полонених.

Раніше повідомлялося, що перед обміном 24 січня до України в жодному вигляді не надходила інформація чи прохання від РФ "забезпечити режим тиші, тому що сідає борт з військовополоненими українцями".

Нагадаємо, під час обміну 31 січня були залучені Об'єднані Арабські Емірати як посередник.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець додав, що 31 січня відбувся 50-й обмін полоненими. Загалом повернули 3035 українців.

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