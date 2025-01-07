Цей рік у нас має бути результативним у перемовинах щодо вступу України до ЄС: Зеленський повідомив деталі

Цей рік має бути саме таким результативним у переговорах щодо вступу України до ЄС, як це потрібно Україні, а отже – безпеці всієї Європи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 7 січня.

"Сьогодні обговорили деякі деталі нашої роботи з Євросоюзом – щодо переговорного процесу. Були спікер Верховної Ради, урядовці, команда Офісу. Цей рік у нас має бути саме таким результативним у перемовинах щодо вступу України в ЄС, як це потрібно Україні, а отже – безпеці всієї нашої Європи. Цьогоріч у ЄС головування спочатку Польщі, друге півріччя – головування Данії. Наші дуже відповідальні партнери. З українського боку ми забезпечимо все необхідне для того, щоб зробити правильні кроки", – зазначив президент.

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Зеленський також повідомив, що у вівторок, 7 січня, було багато нарад.

"Міністерство оборони та Генштаб – усі пакети, які доступні, а також наші потреби. Предметно ми готуємося до "Рамштайну". Доповідь Служби зовнішньої розвідки – багато питань, наші перспективи", – сказав він.

Зазначимо, наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у четвер, 9 січня.

Також Володимир Зеленський розповів, про що говорив із президенткою Швейцарії.

"Для України важливо, що відносини між нашими державами залишаються змістовними та спрямовані на швидше досягнення миру. Україна вдячна Швейцарії за нашу спільну організацію першого Саміту миру. І ми цінуємо, що зараз Швейцарія готова допомагати і політично, і організаційно, і ми обговорили з пані президенткою комунікацію з ключовими партнерами. Ми готуємо також двосторонню зустріч", – зазначив він.

Зеленський також наголосив, що Україна та Швейцарія разом можуть допомогти стабілізації в Сирії. Він запропонував президентці Швейцарії долучитися до постачання продовольства до Сирії.

"Українське продовольство та фінансова участь Швейцарії – разом з іншими нашими партнерами в цій гуманітарній програмі – це те, що може допомогти народу Сирії налагодити нормальне життя після війни і, що важливо, після Росії в Сирії. Там, де Росія залишає руїни, ми разом зі світом можемо відновити нормальне життя. Впевнений, так буде і на нашій землі. Обов’язково маємо подолати окупанта. Я вдячний усім у світі, хто допомагає Україні", – резюмував український президент.

Раніше Зеленський анонсував важливі зустрічі та перемовини цього тижня.