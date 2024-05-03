"Цей сценарій розглядається": військовий експерт сказав, для якої країни ЄС є загроза терактів з боку РФ

Росіяни дуже злі на французів. Цілком можливо, розглядається сценарій терактів у Франції.

Про це в ефірі "1+1" військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Є такі підстави вважати, що під ці Олімпійські ігри Росія може "надихати" і підтримувати певні терористичні організації для вчинення терактів безпосередньо у Франції. Цей сценарій реально розглядається, тому що вони зараз дуже злі на французів і на Макрона", – каже Мусієнко.

Раніше у Росії заарештували ще одного підозрюваного до теракту у "Крокус Сіті Хол".

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