"Цей терор можна зупинити лише спільною силою": Зеленський відреагував на атаки РФ за тиждень

Всього протягом цього тижня Росія застосувала проти України понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Зеленський відреагував на атаки окупантів за тиждень

"Такий терор можна зупинити лише спільною силою. Я вдячний захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак, і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів протиповітряної оборони для захисту життів і наближення справедливого й чесного миру", – відзначив глава держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський з командою готує декілька важливих кадрових рішень.

Читайте також: