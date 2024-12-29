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"Цей терор можна зупинити лише спільною силою": Зеленський відреагував на атаки РФ за тиждень

"Цей терор можна зупинити лише спільною силою": Зеленський відреагував на атаки РФ за тиждень

Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

Ворог невпинно гатить по українських містах.

Всього протягом цього тижня Росія застосувала проти України понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів. 

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Зеленський відреагував на атаки окупантів за тиждень

Зеленський відреагував на атаки окупантів за тиждень

"Такий терор можна зупинити лише спільною силою. Я вдячний захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак, і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів протиповітряної оборони для захисту життів і наближення справедливого й чесного миру", – відзначив глава держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський з командою готує декілька важливих кадрових рішень.

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