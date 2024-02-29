"Цей треш наростає": Безугла про серйозні проблеми з розглядом законопроєкту про мобілізацію

Як каже Безугла, нардепи "мужньо обговорюють "теми" законопроєкту".
Нардепи Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки пишуть про розгляд законопроєкту про проходження військової служби, мобілізацію та військовий облік (#10449). Пишуть детально, коментують, говорять з поважним виглядом і подаванням, наче три дні дійсно триває розгляд. Насправді ж – не триває.
Про це написала народна депутатка Мар'яна Безугла.
"Здійснювати стільки перегону повітря – це мистецтво!"
За словами нардепки, досі не дійшли до конкретних правок. А їх – 4195.
"Колеги мужньо обговорюють "теми" законопроєкту, потім голосують за ці "теми" і далі обговорюють. Це ноу-хау голови комітету О. Завітневича. Наприклад, іде філософська бесіда, як надавати якусь відстрочку, але конкретні правки не розбираються! Вражена мужністю народних депутатів, здійснювати стільки перегону повітря – це мистецтво!" – зазначила вона.
Якщо так далі розвиватимуться події, переконана Безугла, то ми не отримаємо розгляд і за місяць. Отже, не отримаємо підготовлені відповіді щодо того, коли можна відпустити мобілізованих від 202-го, які ротації, рекрутинг, військовий вишкіл, правила призову тощо", – пише народна депутатка.
Безугла стверджує, що комітет взагалі має не один такий "успішний" кейс пафосного заговорювання реформ. Зокрема, вона пригадала:
- реформу СБУ,
- новий закон про державну таємницю,
- військову поліцію,
- нові статути ЗСУ тощо.
В комітеті понад 200 нерозглянутих основних законопроєктів і більше ніж 500 додаткових. Їх просто ігнорують.
"Цей треш наростає, але «слона в кімнаті» не видно? Ну і Мар'яну намагалися булити за правду. Майже всі. Кому від цього вигода? Тільки росіянам. І немалій кількості народних депутатів, вочевидь. Говорили-балакали. Комітет національної безпеки, оборони та розвідки країни, яка перебуває в найбільшій війні від часів Другої світової. Безвідносно до фракційної приналежності. 20 нардепів", – зауважила скандальна нардепка.
Вона додала, що "зазначила всі ризики", домоглася формату зі стенограмою засідання, щоб це фіксувалося. Та наразі майже не бере участі в цьому, поки не "перейдуть до конкретних правок".
Раніше Безугла “наїхала” на колегу по парламенту.
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