ЧАЕС на межі: пряме влучення ракети чи дрона може зруйнувати укриття

Як російські ракети розхитують безпеку Чорнобиля / © Associated Press

Російський удар може призвести до руйнування саркофагу на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це повідомив директор Чорнобильської АЕС Сергій Тараканов, передає France24.

Сергій Тараканов заявив, що повне відновлення укриття може тривати від трьох до чотирьох років.

«Якщо ракета або безпілотник влучить у нього безпосередньо, або навіть десь поруч впаде, наприклад, "Іскандер", не дай Боже, це спричинить мініземлетрус у цьому районі. Ніхто не може гарантувати, що захисна споруда після цього встоїть. У цьому і полягає головна загроза», — сказав він.

Водночас директор ЧАЕС запевнив, що рівень радіації на об’єкті залишається «стабільним і в межах норми».

За даними ЗМІ, у лютому цього року російський БпЛА серйозно пошкодив дах конфайнменту, спричинивши велику пожежу у зовнішній обшивці сталевої споруди.

Раніше МАГАТЕ заявило, що на початку цього місяця інспекційна місія виявила, що захисна арка над реактором і саркофаг над ЧАЕС «втратили свої основні функції безпеки, зокрема здатність до утримання радіоактивних матеріалів. Але також виявила, що опорні конструкції чи системи моніторингу не зазнали постійної шкоди».

Тараканов попередив, що ще одне влучення може розгерметизувати і саму арку, і старий саркофаг під нею.

Нагадаємо, що 1 жовтня блекаут на обʼєктах колишньої Чорнобильської атомної станції тривав понад три години.