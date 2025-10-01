ТСН у соціальних мережах

1590
1 хв

ЧАЕС опинилася у блекауті через російський обстріл Славутича — які ризики

Внаслідок атаки військ РФ на електропідстанцію знеструмлено новий безпечний конфайнмент, який ізолює зруйнований четвертий енергоблок.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
ЧАЕС опинилася у блекауті через російський обстріл Славутича — які ризики

Чорнобильська атомна електростанція / © Associated Press

Чорнобильська атомна електростанція (ЧАЕС) опинилася у стані блекауту після обстрілу енергетичного об’єкту в місті Славутич військами РФ.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Обстріл російськими військами електропідстанції у Славутичі спричинив критичні стрибки напруги в мережі.

Внаслідок цього без електропостачання залишився новий безпечний конфайнмент (НБК) — ключовий об’єкт, відомий як «Арка», який ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС.

НБК є критично важливим для екологічної безпеки, оскільки він запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.

Як раніше повідомлялося, внаслідок атаки на електропідстанцію у Славутичі зникло світло в усьому місті.

Наразі фахівці Міненерго та відповідних служб проводять невідкладні роботи для якнайшвидшого відновлення електропостачання на ЧАЕС та забезпечення стабільності її роботи.

Тим часом у Дніпрі перед тим, як почалися перебої з електропостачанням, жителі зафіксували в небі дивний спалах.

1590
