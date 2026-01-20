Атака Росії на Чорнобильську АЕС: який наразі радіаційний фон

ЧАЕС / © ТСН

Попри нічну масовану атаку, Чорнобильська атомна електростанція вже заживлена від Об’єднаної енергосистеми України на об’єкти енергетичної інфраструктури, та продовжує працювати у штатному режимі.

Про це повідомило Міністерство енергетики України у Telegram.

Після ракетно-дронового удару по енерговузлах, які забезпечують електропостачання об’єктів Чорнобильської зони відчуження, енергетикам вдалося відновити стабільне живлення всіх ключових об’єктів Чорнобильської АЕС. Радіаційний фон на промисловому майданчику станції та в зоні відчуження не перевищує контрольних рівнів.

Як зазначається у повідомленні відомства, російські війська здійснили масований ракетно-дроновий удар по об’єктах енергетичної інфраструктури. Під атаку, зокрема, потрапили вузли, що забезпечують електропостачання об’єктів Чорнобильської зони відчуження.

«Завдяки злагодженій роботі енергетиків усі об’єкти державного спеціалізованого підприємства „Чорнобильська АЕС“, включно з Новим безпечним конфайнментом та сховищами відпрацьованого ядерного палива, заживлені від Об’єднаної енергосистеми України у штатному режимі», — йдеться у заяві Міністерства енергетики.

У відомстві підкреслили, що станція забезпечена необхідним запасом палива, а також має справні резервні джерела електроживлення на випадок повторних атак.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через атаку 20 січня Чорнобильська АЕС втратила зовнішнє електропостачання. Окрім того, були пошкоджені лінії електропередач до інших атомних електростанцій.