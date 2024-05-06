Чарівна "Сергієтта": мешканець Черкащини в образі жінки намагався перетнути кордон України

Чоловік в жіночому одязі і перуці хотів незаконно виїхати з України.

Українські прикордонники затримали 44-річного мешканця міста Золотоноша, що на Черкащині, який переодягнувшись у жінку, намагався перетнути кордон з Румунією.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Як розповіли прикордонники, українець прибув на Закарпаття із паспортом сестри.

"У прикордонні наряд швидко викрив маневр з перевдяганням "туристки", навіть попри те, що чоловік до останнього стояв на своєму: він – громадянка України", - розповіли в ДПСУ.

Стосовно порушника складено протокол про адмінправопорушення, справу розгляне суд.

Нагадаємо, на Закарпатті у річці Тиса виявили тіла двох чоловіків.

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