Чарівна "Сергієтта": мешканець Черкащини в образі жінки намагався перетнути кордон України

Чоловік в жіночому одязі і перуці хотів незаконно виїхати з України.
Українські прикордонники затримали 44-річного мешканця міста Золотоноша, що на Черкащині, який переодягнувшись у жінку, намагався перетнути кордон з Румунією.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Як розповіли прикордонники, українець прибув на Закарпаття із паспортом сестри.
"У прикордонні наряд швидко викрив маневр з перевдяганням "туристки", навіть попри те, що чоловік до останнього стояв на своєму: він – громадянка України", - розповіли в ДПСУ.
Стосовно порушника складено протокол про адмінправопорушення, справу розгляне суд.
Нагадаємо, на Закарпатті у річці Тиса виявили тіла двох чоловіків.
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