Час буде дуже складним: Зеленський попередив про найважчий період 2026 року

За словами президента, ключовими для України стануть весна та літо 2026 року.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Зеленський пояснив, чому весна та літо стануть випробуванням на фронті й у дипломатії

Зеленський пояснив, чому весна та літо стануть випробуванням на фронті й у дипломатії

Президент Володимир Зеленський попереджає, що весна-літо 2026 року будуть ключовими і надзвичайно складними для України — як на фронті, так і на дипломатичній арені.

Про це глава держави заявив у розмові з журналістами, передає ТСН.ua.

На його думку, якщо диктатор Путін вибере шлях деескалації, то вдасться провести тристоронню зустріч у форматі Україна-США-РФ. Зеленський прогнозує її проведення у квітні, травні чи червні.

Водночас, РФ посилить тиск на фронті, тому цей період буде дуже важким для України.

«Я думаю, що це ключові для них місяці. І я думаю, що нам буде дуже складно до вересня. На мій погляд, американці нікому не будуть давати більше часу щодо цього діалогу. США з початком літа ще більше підуть у внутрішні процеси — у вибори. І я думаю, що в них є своєрідний внутрішньополітичний дедлайн — орієнтовно серпень. Тобто цей час весни — літа буде таким доволі непростим політично, дипломатично. Може бути тиск на Україну. І на полі бою також він буде», — пояснив президент.

Водночас він наголосив, що Київ чітко розуміє власні національні інтереси. Щоб протидіяти агресії, президент закликав партнерів до рішучих кроків, зокрема на рівні НАТО.

«Важливо, щоб у цей період було достатньо тиску і на РФ. Наприклад, партнери можуть цього року провести абсолютно безпрецедентний, історичний, переломний і, у певному розумінні, переможний саміт НАТО. Але це залежить від них, на що вони реально готові та чи відповідально ставляться до тих загроз, які є не проти когось одного, а проти всіх», — підсумував Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський відповів, коли чекати на посланців США і продовження переговорів. За його словами, тристоронні переговори України зі США та Росією не зайшли у глухий кут, справа зовсім в іншому.

Своєю чергою 8 квітня у Росії заявили, що сподіваються на відновлення мирних переговорів щодо завершення війни в Україні на тлі перемирʼя в Ірані.

