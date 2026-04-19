Час для перемоги минув: високопосадовець НАТО спрогнозував, як закінчиться війна в Україні

Класична військова перемога будь-якої зі сторін у війні, яку розв’язала РФ в Україні, тепер уже малоймовірна.

Таку думку висловив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв’ю Radio NV.

За його словами, Україна могла би розгромити росіян ще 2022 року, якби отримала від західних партнерів все необхідне для цього. У цьому контексті він вказав на особливо сприятливий період від квітня до серпня першого року повномасштабної війни.

«Якби ми дали вам усе, про що ви просили, то, імовірно, результат війни був би дуже-дуже іншим», — наголосив високопосадовець НАТО.

Як зауважив Роб Бауер, тепер здобути «класичну військову перемогу» Україні дуже складно через значну кількість окупаційних військ на її території.

«Зараз на окупованій території України перебуває 700 тисяч російських солдатів. Я вважаю, що їх важко буде вивести, і ми всі повинні винести з цього урок», — пояснив він.

При цьому Бауер переконаний, що Росія вже програла цю війну стратегічно. Він зазначив, що держава-агресорка фактично «стала сателітом Китаю, бо без допомоги Китаю росіяни не змогли би продовжувати цю війну в Україні».

«А з військової точки зору я не можу уявити жодного сценарію, за якого Росія могла би вийти з цієї війни переможцем», — додав він.

Нагадаємо, у Кремлі розглядають три сценарії розвитку війни в Україні, серед яких — затяжний конфлікт до 2028 року. Один з варіантів передбачає навіть загрозу для країн НАТО.