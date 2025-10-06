ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1006
Час на прочитання
1 хв

Залужний відреагував на можливе створення в Україні Космічних військ

Валерій Залужний назвав створення Космічних військ ключовим елементом безпеки України.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Валерій Залужний

Валерій Залужний

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував рішення уряду про створення Космічних військ до кінця 2025 року.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Залужний вважає цей крок хоча й запізнілим, але актуальним і критично необхідним для обороноздатності країни.

«Час подивитися у космос, бо єдина можливість зараз досягти потрібного рівня безпеки полягає лише в технологічних перевагах в усіх доменах», — написав він у своєму Telegram-каналі.

На думку Залужного, це рішення — «дуже добре», оскільки нарешті визнано, що високотехнологічний характер війни та майбутні безпекові загрози вимагають негайного розвитку національних аерокосмічних технологій і спроможностей. Залужний називає це ключовим елементом оборони України.

Створення Космічних військ передбачено програмою діяльності уряду. До 31 грудня 2025 року Кабмін планує досягти 60% операційної готовності інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, включно з кібер- і космічною компонентою.

Нагадаємо, посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний розповів про сучасну тактику російських військ на Донбасі, яка, за його словами, нагадує «війну на виснаження».

Раніше повідомлялося, що Центр соціальних і маркетингових досліджень «Socis» та видання «Барометр громадських настроїв» оприлюднили рейтинг політиків і політичних сил у вересні 2025 року: у першій пʼятірці — троє представників Сил оборони й безпеки.

Дата публікації
Кількість переглядів
1006
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie