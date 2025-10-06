Залужний відреагував на можливе створення в Україні Космічних військ

Валерій Залужний

Реклама

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував рішення уряду про створення Космічних військ до кінця 2025 року.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Залужний вважає цей крок хоча й запізнілим, але актуальним і критично необхідним для обороноздатності країни.

Реклама

«Час подивитися у космос, бо єдина можливість зараз досягти потрібного рівня безпеки полягає лише в технологічних перевагах в усіх доменах», — написав він у своєму Telegram-каналі.

На думку Залужного, це рішення — «дуже добре», оскільки нарешті визнано, що високотехнологічний характер війни та майбутні безпекові загрози вимагають негайного розвитку національних аерокосмічних технологій і спроможностей. Залужний називає це ключовим елементом оборони України.

Створення Космічних військ передбачено програмою діяльності уряду. До 31 грудня 2025 року Кабмін планує досягти 60% операційної готовності інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, включно з кібер- і космічною компонентою.

Нагадаємо, посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний розповів про сучасну тактику російських військ на Донбасі, яка, за його словами, нагадує «війну на виснаження».

Реклама

Раніше повідомлялося, що Центр соціальних і маркетингових досліджень «Socis» та видання «Барометр громадських настроїв» оприлюднили рейтинг політиків і політичних сил у вересні 2025 року: у першій пʼятірці — троє представників Сил оборони й безпеки.