Час модернізації: нові теплові помпи замість застарілих систем опалення та охолодження

Державне агентство з енергоефективності в особі голови Ганни Заазєєвої закликає українців замінювати неефективні застарілі джерела тепла, а саме котли, бойлери, старі кондиціонери, на нові сучасні системи опалення та охолодження – теплові помпи.

Ганна Замазєєва: Теплові насоси — ключ до енергоефективного майбутнього України

Ганна Замазєєва наголосила, що теплові помпи забезпечують не лише тепло та гарячу воду взимку, а й охолоджують повітря влітку, замінюючи застарілі кондиціонери та закликала всі ОСББ, особливо ті, що не мають газопостачання, розглянути можливість переходу на теплові помпи.

— Я закликаю, щоб всі ОСББ, які мають електричне живлення та не мають газопостачання, обов'язково зверталися і встановили теплові насоси, оскільки це збереже електроенергію, зменшить тиск на нашу енергосистему та заощадить кошти. Оскільки тепловий насос може вам забезпечити і тепло, і гарячу воду, а якщо ви його встановлюєте в приватному домогосподарстві, ви можете собі забезпечити охолодження повітря замість кондиціонерів влітку. Це обладнання є найефективнішим, енергоефективнішим, тим паче якщо ви дивитесь на енергоефективні заходи як на частину свого бюджету родинного, ви маєте розуміти, що обслуговування котла, бойлеру, кондиціонерів — це додаткові кошти. Якщо ви встановлюєте для себе тепловий насос — це всього один вид обладнання, яке вам потрібно буде постійно підтримувати, — зазначила Ганна Замазєєва.

Голова Державного агентства з енергоефективності, також наголосила, що установка теплових помп повинно проводитись паралельно з термомодернізацією будинків. Оскільки ефективність роботи теплової помпи напряму залежить від термоізоляційних якостей будівлі.

За словами Ганни Замазєєвої, теплові насоси можна встановити в рамках державних програм підтримки, зокрема, за програмою фонду енергоефективності «Гріндім» та за рахунок коштів фонду декарбонізації.

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