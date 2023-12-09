Час на боці Путіна: Україна вдається до жорсткої мобілізації на тлі нових загроз - WP

Після повномасштабного вторгнення Росії до України чоловікам віком від 18 до 60 років заборонили залишати країну. Багато хто обходить військову службу через медичні вади, відстрочку в коледжі або сімейні зобов'язання. Батько, який має трьох і більше дітей, звільняється від призову, а також ті, хто має членів сім’ї, які вже служать в армії.

Про це пише The Washington Post.

Деякі з тих, хто хоче втекти, ухилянти, наймають провідників, щоб вони провели їх через гори. Інші здійснюють ризиковану подорож поодинці. Один із них, 46-річний чоловік, який заблукав минулого місяця, отримав сильне обмороження і помер незабаром після того, як його знайшли. Щонайменше 25 чоловіків потонули під час переходу через річку Тиса, яка розділяє Україну та Румунію.

Але найпоширенішим шляхом втечі були великі прикордонні переходи. Багато хто покладається на підроблені документи, щоб вислизнути з країни. Інші вдаються до більш складних, навіть відчайдушних схем.

В Україні гальмує наступ

За словами речника Головного управління Держприкордонслужби Андрія Демченка, чоловіки видаючи себе за священнослужителів і одягаючись у жінок, щоб непомітно пройти через пункти пропуску. Співробітник вантажної компанії брав гроші за те, що чоловік призовного віку став водіями вантажівок, які потім зникли за кордоном з Польщею. 20-річний хлопець уклав фіктивний шлюб із родичкою з інвалідністю та намагався виїхати з країни як її доглядальниця.

"Поки що я нічому не здивований", - сказав Демченко.

Лейтенант Максим Сидоров, 22 роки, помічений під час патрулювання в прикордонній зоні поблизу Велятино, Україна, 29 листопада 2023 року. Фото: The Washington Post

Сам президент Володимир Зеленський визнав, що проблема є. "В Україні всі розуміють, що в цій сфері потрібні зміни", — сказав він минулого тижня, додавши, що проблема виходить за рамки сирих цифр і включає поточні умови та умови обслуговування.

Довгостроковий шлях

Ситуація в країні стала ще більш небезпечною після того, як великий контрнаступ зупинився, країни Європейського Союзу не виконали своїх зобов’язань щодо артилерійських снарядів, а Конгрес США похитнувся щодо обіцянки президента Байдена надати більше допомоги.

У той же час Росія, більший і потужніший ворог, відновила рівновагу після ранніх невдач. Її економіка була стійкою перед обличчям санкцій і перейшла на воєнний стан, а її військові отримали зброю від Ірану та Північної Кореї.

Кремль, маючи населення, яке втричі перевищує населення України, двічі викликав додаткові війська після вторгнення. Минулого тижня президент Росії Володимир Путін наказав військовим додати майже 170 000 військових, довівши загальну чисельність російських військ приблизно до 1,32 мільйона.

Час на боці Путіна

"Чесно кажучи, нам потрібно більше солдатів. Професійний військовий персонал закінчується", – сказав Дельфін, керівник штурмової групи 68-ї бригади, обговорюючи жахливий стан справ на командному пункті на сході України минулого місяця. Ідентифікувати його можна лише за позивним згідно з українським військовим протоколом. Він сказав, що занадто багато цивільних, здається, задоволені тим, що залишають бойові дії "професійним" солдатам, таким як він.

Міністр оборони Рустем Умеров нещодавно заявив на європейському безпековому форумі, що в Україні проходить військову службу 1 мільйон осіб, у тому числі 800 тисяч у Збройних силах. Але кількість втрат була приголомшливою, оскільки на початку цього року представники служби безпеки США підрахували, що Україна зазнала понад 124 500 втрат, у тому числі понад 15 500 загиблих у бойових діях.

Втрата віри в лідерів

Українці залишаються єдиними в тому, що багато хто вважає битвою за виживання, і десятки тисяч охоче з’являються до призовних пунктів, щоб записатися, часто знаючи жахливі розповіді про те, як змінилося життя на території, контрольованій Росією. Але інтерв’ю з українцями призовного віку свідчать про те, що багато з них не прагнуть воювати за військовий і національний уряд, який вважається сповненим корупції та некомпетентності.

Співробітники Державної прикордонної служби України працюють на пункті пропуску біля кордону з Румунією у Велятино. Фото: Еліс Мартінс для The Washington Post

"Надзвичайно складна тема, – сказав ексміністр оборони України Андрій Загороднюк. Він каже, що нинішня форма мобілізації виникла в екстреному порядку на початку війни. Тепер уряд має пристосуватися до миттєвих і довгострокових потреб армії, одночасно забезпечуючи більш справедливий розподіл тягаря між усіма.

"У цій системі є лазівки, і деякі люди цими лазівками користуються", – сказав Загороднюк. BBC з посиланням на аналіз на основі даних Євростату повідомляє, що Україну покинули 650 тисяч чоловіків призовного віку.

Ухилення від призову

Деякі чоловіки — незначна меншість, кажуть урядовці, ухиляються від призову, порушуючи закон. У серпні Зеленський звільнив усіх голів регіональних призовних комісій через звинувачення у поширеній корупції.

Один українець призовного віку, який побажав залишитися анонімним, оскільки порушував закон, сказав, що через трьох посередників підкуповував чиновників за документи про те, що він служить в українських військових, хоча жив і працював в Києві.

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Також ухилянти покладаються на підроблені документи, щоб виїхати з країни, включно з "білими документами", в яких стверджується, що вони інваліди. Люди платять професійним торговцям людьми за підготовку фальшивих документів, а інші створюють їх самі.

Інші намагалися підкупити прикордонників — принаймні 825 разів на суму близько 228 000 доларів, сказав речник прикордонної служби, або намагалися пройти через контрольно-пропускні пункти як безбілетні. Один українець призовного віку, який побажав залишитися анонімним через те, що він ухилявся від служби, сказав, що поточна ставка хабара для охоронця на молдовському кордоні становить 300 доларів.

Держприкордонслужба з лютого 2022 року зупинила нелегальний виїзд з країни понад 16,5 тис. чоловіків призовного віку, як правило, прямуючи до Молдови чи Румунії, повідомив речник Демченко. За його словами, близько 7000 з них були спіймані за підробленими документами під час спроби перетнути кордон, як правило, з Польщею. Цього року було спіймано майже 2,5 тисячі.

Львівщина є одним із найбільш завантажених коридорів країни для людей, які намагаються нелегально залишити країну через протяжний кордон із Польщею.

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Співробітник львівської транспортної компанії допоміг понад 50 чоловікам втекти з України, оформивши їх далекобійниками. Співробітник Smart Way Logistics, якого не було вказано в судових документах, поданих у червні до Жоквівського райсуду, переправив першого через кордон у квітні 2022 року. До листопада 2022 року, свого найактивнішого місяця, він допоміг 13 фіктивним далекобійникам Польща. Йому загрожувало до 12 років ув’язнення в кожному випадку, але, оскільки він виявив каяття та сприяв закриттю справи, натомість отримав 7 років умовного терміну та випробувальний термін.

"Зелені зони"

Ще інші чоловіки призовного віку перетинають український кордон у "зелених зонах", таких як гори та ліси. Один молодий українець опублікував в Instagram відео свого польоту через таку місцевість, зокрема момент, коли він поцілував дерево, щоб відсвяткувати перетин кордону.

У тексті з The Washington Post він сказав, що він і його супутник, якого він описав як дезертира з дійсної служби, перетнули кордон без супроводу. Він сказав, що пішов, бо вважає, що Україна під час війни стала такою ж репресивною, як Росія, і що через розпач у бійцях чоловіків практично викрадають з вулиць.

Біля Велятино Мукачівський прикордонний загін палицями повідомляв іншим патрулям, хто вони та коли вони там були. Фото: Еліс Мартінс для The Washington Post)

"Навіть якщо у вас відсутня нога, вони скажуть, що ви все одно можете керувати безпілотниками", — сказав він. Він також поскаржився на корупцію, сказавши, що прості українці воюють і гинуть, тоді як "депутати" та інша еліта їздять на "Мерседесах" та інших модних автомобілях.

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Посібники можна знайти на сайтах соціальних мереж, таких як Telegram, де плата починається від 1200 доларів США. Окрім знання місцевості, деякі гіди використовують окуляри нічного бачення та проводять час, спостерігаючи за патрулями прикордонної служби, щоб дізнатися про їхні звички та вразливі місця, розповіла Леся Федорова, речниця прикордонної служби в загоні біля кордону з Румунією.

Під час нещодавнього об’їзду кордону неподалік патруль стояв на березі річки Тиса, приблизно за 600 футів вниз за течією від звичайного місця переходу, коли холодна вода стрімко проносилася повз. Нещодавно, за словами чиновників, служба спіймала двох чоловіків, які намагалися перетнути іншу частину річки, вдягнувши плавучі пристрої, як дитина в басейні.

Нагадаємо, на Закарпатті працівники ТЦК влаштували рейд в оздоровчому комплексі “Термальні води Косино”. Адміністрація закладу оприлюднила в Мережі відео з камер спостереження та виступила з офіційною заявою щодо інциденту.

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