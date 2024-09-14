Час настав: Сибіга закликав ЄС сприяти розробці програм для повернення біженців

МЗС України активно працює з Єврокомісією над розробкою ініціатив, які заохочуватимуть українців повернутися до України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на конференції Ялтинської європейської стратегії заявив, що настав час почати розробку програм ЄС для повернення українців додому. Однак для їхньої реалізації спочатку необхідно створити належні умови в Україні.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Сибіга додав, що МЗС вже працює з європейськими колегами над питанням створення таких умов і повернення українських громадян, які виїхали за межі країни через війну.

"На часі ставити питання про розробку Європейським Союзом програм повернення українців. Звісно, для цього мають бути створені відповідні умови. Від безпекових умов, медичних послуг, відбудови житла. Це має бути на порядку денному", – зазначив міністр.

За словами Сибіги, його відомство продовжує активну роботу з Єврокомісією над розробкою ініціатив, які заохочуватимуть українців повернутися до України. Міністр вважає, що насамперед необхідно створити "позитивну мотивацію", щоб українські біженці за кордоном свідомо обирали повернення на батьківщину замість еміграції.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що процес повернення українців має бути організований і скоординований. Саме для реалізації цієї стратегії й буде створено Міністерство повернення українців.

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